El seguimiento de la huelga médica contra el Estatuto Marco sube al 14,5% en Canarias

Concentración de médicos en el HUC contra el Estatuto Marco de Sanidad - SINDICATO MÉDICO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa de que la huelga de médicos convocada en todo el país en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad de reforma del Estatuto Marco ha registrado este viernes un seguimiento del 14,52 por ciento de los trabajadores de este grupo profesional, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria, en las instituciones sanitarias del Servicio Canario de la Salud (SCS).

De los 7.126 efectivos convocados a la huelga, estaban afectados por esta convocatoria 4.408, de los que 640 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 347 de los 1.800 efectivos afectados, lo que representa el 19,28 por ciento del total, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 292 de los 2.057, es decir, del 14,20 por ciento.

Por su parte, en Lanzarote han secundado el paro dieciocho de los 279 profesionales afectados por la huelga, el 6,45 por ciento, mientras que en Fuerteventura la secundaron cuatro de los 309 afectados, es decir, el 1,29 por ciento.

En La Palma el seguimiento fue del 3,77 por ciento, puesto que acudieron a la huelga seis de los 159 afectados, en La Gomera la secundó uno de los 52 profesionales afectados, es decir, el 1,92 por ciento, y en El Hierro el paro registró un seguimiento del 16,67 por ciento, ya que acudió a la convocatoria uno de los seis afectados.

La jornada de la mañana de este viernes, que cuenta con 1.292 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.

Los médicos volverán a concentrarse el próximo lunes en las dos capitales canarias entre las 11.00 y las 12.00 horas y exigen también un "pronunciamiento claro" de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias sobre si aplicará o no el estatuto propio que demandan los profesionales.

CESM Canarias recuerda que la movilización también está motivada por el incumplimiento, hasta la fecha, de los acuerdos de fin de huelga de 2023, así como por la falta de respuesta a reivindicaciones propias de Canarias que el sindicato considera "irrenunciables".

Entre estas demandas figuran la equiparación de la carrera profesional a la media de las tres mejores comunidades autónomas de España para todas las categorías del Servicio Canario de la Salud, el traslado abierto y permanente operativo a partir de enero de 2026, y la mejora salarial de las horas de guardia para médicos residentes y especialistas.

La organización advierte de que estas medidas son necesarias para "evitar la fuga de talento médico" y garantizar el futuro de la sanidad pública en Canarias.