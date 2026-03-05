Seis formaciones de izquierda en Canarias se suman al "no a la guerra" y cargan contra el "imperialismo" de EEUU

Seis formaciones de izquierda en Canarias se oponen a la guerra en Oriente Medio - NC-BC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos, Izquierda Unida, Sumar, Sí Se Puede, Nueva Canarias-Bloque Canarias y Lanzarote en Pie han suscrito un comunicado conjunto en el que muetsran su "más firme rechazo" a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel en Oriente Próximo, "una nueva escalada bélica que amenaza con extender el sufrimiento, la destrucción y la inestabilidad en una región castigada durante décadas por la lógica del intervencionismo y la ocupación".

Según las seis formaciones, "esta ofensiva no traerá seguridad ni paz, sino más víctimas civiles, más desplazamientos forzosos y más fractura internacional".

Asimismo, denuncian el "imperialismo estadounidense como motor de conflictos que responden a intereses geoestratégicos y económicos ajenos a los pueblos, así como la ofensiva permanente contra la población civil palestina, especialmente en Gaza, donde la devastación humanitaria y el castigo colectivo han generado una situación insoportable ante la mirada del mundo".

Igualmente critican la "complicidad" de sus aliados en España, especialmente el Partido Popular y Vox, "que han respaldado sistemáticamente las políticas de alineamiento acrítico con la agenda militar de Washington".

En su opinión, "la paz no se construye con bombas ni con subordinación política, sino con diplomacia, legalidad internacional y respeto a los derechos humanos".

Por ello reafirman su "voluntad" de que el archipiélago "sea un territorio de paz, cooperación y solidaridad entre pueblos" y rechazan que forme parte de "estrategias militares que la conviertan en una frontera sur militarizada al servicio de intereses ajenos, con consecuencias directas sobre la economía, seguridad y la soberanía".

"Apostamos por abrir el debate social e institucional para la aprobación de un Estatuto de Neutralidad para Canarias, que blinde nuestro territorio frente a cualquier implicación en conflictos armados y refuerce nuestro compromiso histórico con la convivencia, el desarme y la resolución pacífica de controversias".

En esa línea trasladan a la ciudadanía canaria que serán "parte activa de su voz en el grito mayoritario de "No a la Guerra".

"Nos comprometemos a llevar esa exigencia a todas las instituciones donde tenemos representación, a impulsar movilizaciones unitarias y a trabajar sin descanso para frenar esta barbarie. La paz no es una consigna, es una responsabilidad colectiva. Canarias debe estar del lado de la vida, del derecho internacional y de los pueblos que resisten frente a la guerra", comentan.