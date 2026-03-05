Seis personas heridas, dos de gravedad, tras una colisión frontal con un camión en Yaiza (Lanzarote)

Sala operativa del 112 Canarias - 112 CANARIAS

LANZAROTE 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Seis personas han resultado heridas, dos de ellas de gravedad, tras sufrir una colisión frontal de un camión y varios vehículos en el municipio de Yaiza (Lanzarote).

El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha recibido a las 16.13 horas este jueves una alerta sobre la colisión frontal de un camión y varios coches implicados en la carretera LZ-2, en Yaiza.

En el accidente han resultado heridas de gravedad dos mujeres de 70 y 72 años, que en el momento inicial de la asistencia presentaban politraumatismos.

Además, otras cuatro personas --dos hombres de 78 y 72 años y dos mujeres de 58 y 30 años-- han sufrido diversos traumatismos de carácter moderado.

Tras el aviso, el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, entre ellos a los Bomberos del Consorcio de Lanzarote, que liberaron a una persona y aseguraron la zona.

Asimismo, el personal del Servicio de Urgencias Canario ha asistido a las personas afectadas, estabilizó a dos heridas de gravedad y trasladó a todas las víctimas al Hospital Doctor José Molina Orosa. Por su parte, la Guardia Civil reguló el tráfico viario y realizó el atestado correspondiente.