La Semana de la Arquitectura del COA aborda el debate sobre vivienda, ciudad y territorio

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (COA) inaugura este miércoles la Semana de la Arquitectura (SA25) bajo el lema 'Repensar la Arquitectura' con la participación del secretario general de la Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, Iñaqui Carnicero.

Su intervención está prevista a las 18.30 como parte de la apertura institucional y a continuación tomará parte en una entrevista-coloquio en la que se abordarán los retos actuales de la profesión, la vivienda, la planificación urbana y las políticas vinculadas al territorio.

La 'Semana de la Arquitectura' se concibe como un espacio de reflexión y encuentro abierto la ciudadanía en general, profesionales y estudiantes de arquitectura, especialmente, interesados en debatir y repensar en los nuevos modelos de ciudades, cada vez más orientados al ciudadano, y a favorecer las interacciones entre personas y territorio.

Así, temas como vivienda asequible, uno de los principales retos de Canarias actualmente, la regeneración de los espacios urbanos, la protección del patrimonio construido como parte del legado histórico de las ciudades o el cuidado del paisaje y su integración dentro de la planificación urbana, son algunos de las cuestiones que se abordarán en sesión de tarde este miércoles y jueves en la sede colegial.

El programa, que será presentado este miércoles a las 18.30 horas por la decana del COA, María Nieves Febles, junto a la vocal de Cultura, Elena García, área que impulsa la organización de la 'SA25', acogerá, además, la presentación inicial del Congreso Mundial de Arquitectos, que bajo el título 'Becoming: Arquitectures for a planet in trasition' se celebrará el próximo año en Barcelona.

La 'SA25' contará en exclusiva con Carmen Torres y Pau Sarquella, en representación del equipo de comisarios, que darán algunas pinceladas de este importante encuentro internacional para el sector.

La sesión del miércoles finalizará con Fernando Arocha Ferreiro y Deiene González Uriarte, de FADG Estudio, recientemente reconocidos en los CSCAE 2025 en la modalidad de rehabilitación, y que hablarán de 'Rehabilitación y usos contemporáneos'.

RENATURALIZACIÓN DE LAS CIUDADES

El jueves por la tarde, a partir de las 18.30 horas, será el turno de Cristina Vázquez de Parga, de vazquezdeparga Arquitectos, que hablará sobre 'Experiencias en renaturalización de la ciudad. Macro y microescala'.

Le seguirá Juan Palop Casado, de LPA estudio, con 'Urbanismo colaborativo. Retos y oportunidades'.

La última ponencia correrá a cargo de Rodrigo Vargas, arquitecto urbanista, premio CSCAE 2025 en Urbanismo, que presentará el proyecto 'Estrategia de renaturalización de los barrancos de Santa Cruz de Tenerife'.

La sesión del jueves concluirá con una mesa debate en la que tomarán parte el director técnico de proyectos estratégicos en materia de movilidad del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Luis Gutiérrez Valido, la geógrafa e investigadora de la Cátedra de Reducción del Riesgo de Desastres y Ciudades Resilientes de la Universidad de La Laguna, Nerea Martín Raya, y el jefe de servicio del Área de Recursos Hidráulicos del Consejo Insular de Aguas de Tenerife, Javier Fernández.