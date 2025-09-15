SEMCA lanza un ultimátum al SCS y convocará huelga si no retira el examen de la OPE de estabilización

Concentración de médicos ante el Hospital Universitario de Canarias para exigir más transparencia en el proceso de estabilización del HUC - UGT

SANTA CRUZ DE TENERIFE 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMCA) ha advertido este lunes al Servicio Canario de Salud de que si no retira el examen de la OPE de estabilización convocará una huelga médica --el Sindicato Médico ya tiene un preaviso para el próximo lunes--.

La organización detalla en una nota que los plazos impuestos por la Ley 20/2021 y el decreto de OPE de Estabilización del SCS "corrían todo el peligro de incumplirse" y "finalmente así ha ocurrido" ya que la consejera de Sanidad, Esther Monzón, "no ha hecho absolutamente nada para que el plazo del 31 de diciembre de 2024 culminara con éxito la completa ejecución de todos los procesos selectivos de estabilización".

Asimismo, comenta que "tampoco parece haber agitado su preocupación el incumplimiento del segundo plazo de tres años --que terminó en junio-- y que según la jurisprudencia del Tribunal Supremo se exige a cualquier proceso selectivo para su completa y total ejecución".

En esa línea indica que la consejera puede así "mostrarse triunfante como la adalid de la contratación temporal pública del país y la gestora número uno en contratación precaria y abuso de temporalidad".

SEMCA señala que la administración pública canaria, y en concreto la sanitaria, "está a la cabeza" de las administraciones públicas en incumplimiento del objetivo que marcó la UE para que se acabara la lacra de la contratación temporal en el empleo público por medio de la exigencia de que se situara por debajo del 8 por ciento a finales de 2024.

"No solo seguimos por encima del 70 por ciento, sino que los responsables de la Consejería de Sanidad han batido con su incompetencia este oprobioso récord. No contentos con todo ello, Esther Monzón y el director del SCS, Adasat Goya, violentan ahora las bases que rigen esta histórica convocatoria de empleo público, que no es una OPE ordinaria más, sino un instrumento derivado de una ley estatal (Ley 20/2021), cuyo objetivo era acabar con el abuso de contratación temporal en las administraciones públicas, abuso del que es campeona la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias", expone.

ES UN "ATROPELLO"

Para SEMCA, "resulta grotesco" que la consejera se queje de listas de espera y carencia de médicos "cuando todas sus actuaciones no hacen más que empujarlos a abandonar el servicio público de salud canario".

En ese sentido, prosigue, "si los usuarios y pacientes buscan responsables del déficit creciente de médicos y facultativos del Servicio Canario de Salud, ya tienen pistas suficientes para encontrarlos".

Por ello, la organización avisa de que no va a permitir este "atropello, uno más en la larguísima lista de abusos de los dirigentes políticos al frente de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias", de tal forma que llevará a los tribunales esta causa y declarará huelga si no se anula de manera inmediata la resolución de llamamiento a examen de los médicos y facultativos temporales de Canarias.

SEMCA entiende que hasta que no se resuelva previamente y por completo el primero de los procesos selectivos de los tres que rigen la convocatoria de la OPE de Estabilización, esto es, el de concurso de méritos, el SCS no puede publicar la resolución de llamamiento a examen.