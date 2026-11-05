La semFYC pide una respuesta sanitaria "estable, coordinada y continuada" a los inmigrantes llegados de manera irregular

Archivo - Una lancha de Salvamento Marítimo tras el rescate de un cayuco a su llegada al Puerto de la Restinga, a 3 de diciembre de 2024, en El Hierro, Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). En el cayuco se encontraban 121 personas, entre el - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) ha pedido este jueves una respuesta sanitaria "estable, coordinada y continuada" para atender las necesidades de salud de los inmigrantes llegados de manera irregular "más allá de la atención de urgencia inicial".

En concreto, ha reclamado que la atención no se limite a la primera asistencia tras su llegada, sino que se garantice su incorporación efectiva a los circuitos ordinarios del Sistema Nacional de Salud.

Según ha informado en un comunicado la organización del XLVI Congreso de la semFYC, que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria, las islas ofrecen un escenario especialmente relevante para analizar cómo organizar la respuesta sanitaria ante llegadas que pueden concentrarse en periodos cortos y exigir una movilización extraordinaria de recursos.

Para la entidad, el reto no consiste únicamente en responder a la situación de urgencia clínica inicial, sino en garantizar que cada persona reciba una valoración clínica individualizada tanto de la esfera física como de la salud mental, tenga acceso a los servicios sanitarios que necesita y pueda mantener sus tratamientos y su seguimiento.

Por ello, ha hecho especial hincapié en que la respuesta debe atender las circunstancias concretas de cada paciente, sin asociar la condición migratoria a un diagnóstico ni convertir la nacionalidad en un criterio clínico.

Al respecto, el presidente de la Sociedad Canaria de Medicina de Familia y Comunitaria (SoCaMFyC), Gustavo Moreno, ha comentado que tras el primer contacto para determinar si existe una emergencia sanitaria, hay que coordinar su incorporación al sistema sanitario para que reciba la atención que necesita, como cualquier otra persona.

"LA ATENCIÓN NO PUEDE LIMITARSE A DESCARTAR UNA URGENCIA"

"La nacionalidad no es sinónimo de enfermedad y la atención no puede limitarse a descartar una urgencia: necesita tiempo, organización y confianza y recursos", afirmó.

Para la SoCaMFyC, la dureza de la ruta atlántica se refleja en las llegadas registradas en Canarias durante la última semana de octubre, especialmente a la isla de El Hierro, episodios que "evidencian que la respuesta sanitaria debe combinar la atención inmediata tras la llegada con una planificación de recursos capaz de garantizar la continuidad asistencial".

Más allá de la evolución de las llegadas, Moreno entendió que la realidad de esta ruta exige una respuesta sanitaria coordinada que no se limite a la emergencia del rescate y garantice también el acceso a la Atención Primaria y la continuidad de los cuidados.

El presidente de la SoCaMFyC subrayó que la presión sobre los dispositivos sanitarios depende de algo más que del número de personas que llegan. Las condiciones clínicas, las circunstancias individuales, la concentración temporal de las llegadas y los recursos disponibles en cada isla determinan la capacidad de respuesta.

La primera valoración permite identificar y atender las situaciones urgentes, pero después es necesario coordinar la incorporación de las personas al sistema sanitario, facilitar el acceso a Atención Primaria y asegurar que los problemas de salud que requieren seguimiento no queden desatendidos.

LAS NECESIDADES SANITARIAS CONTINÚAN

El presidente de la SoCaMFyC recordó que las necesidades sanitarias continúan cuando la persona abandona el dispositivo de primera acogida o cambia de alojamiento. La continuidad asistencial resulta fundamental para valorar antecedentes, mantener tratamientos, abordar problemas de salud física y emocional y facilitar la atención preventiva que corresponda en cada caso.

Para ello, señaló que los equipos necesitan mecanismos que permitan compartir información clínica relevante, coordinar las derivaciones y garantizar el seguimiento entre los distintos dispositivos y niveles asistenciales.

También, concluyó, son necesarios recursos de interpretación y mediación intercultural que permitan una comunicación comprensible, así como tiempo y formación para responder a las necesidades específicas de cada paciente.