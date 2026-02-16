Un senderista evacuado tras sufrir un problema de salud moderado en Santiago del Teide (Tenerife)

Archivo - 112 Canarias, SUC - 112 CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un senderista, de 77 años, ha tenido que ser evacuado en helicóptero tras sufrir un problema de salud de carácter moderado en Santiago del Teide, en Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido a las 10.57 horas de este lunes en la pista del Canal de la zona de Chinyero, en el municipio de Santiago del Teide, lugar hasta el que se trasladaron bomberos de Tenerife que accedieron hasta el afectado y solicitaron su evacuación aérea.

Seguidamente el helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) rescató y trasladó al senderista hasta la helisuperficie de Adeje, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) atendió al hombre y lo trasladó en ambulancia al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria.