Un senderista rescatado en Poris de Candelaria, en Tijarafe (La Palma), al sentirse en mal estado

SANTA CRUZ DE LA PALMA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) ha rescatado a un hombre, de 59 años, en el sendero a Poris de Candelaria, en el municipio de Tijarafe (La Palma), al sentirse en mal estado, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los hechos se han producido en la tarde de este miércoles y hasta la zona se trasladaron los rescatadores a bordo del helicóptero del GES que, con la colaboración de Bomberos de La Palma, evacuaron al excursionista hasta el puerto de Tazacorte, ante las dificultades meteorológicas para el vuelo hacia Santa Cruz de La Palma.

Seguidamente, tras el aterrizaje en el muelle, en coordinación con Puertos Canarios, personal de una ambulancia del SUC asistió al afectado antes de trasladarlo al centro de salud de Los Llanos de Aridane.