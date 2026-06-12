Séptimo y último día en España: con acogidos en Las Raíces, misa ante 35.000 fieles y vuelo en falcon

El Papa León XIV llega en papamóvil para presidir la celebración de la Santa Misa multitudinaria, a 12 de junio de 2026, en Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Alejandro J. Rosa/ACFI - Europa Press

El Papa advierte a las mafias de que tendrán que comparecer ante la "justicia divina" por "cada vida perdida y familia engañada"

Les exige que paren y les insta a romper esas "cadenas" para que "reparen cuanto puedan" porque "aún hay tiempo"

La anécdota de la jornada ha sido que el Papa ha tenido que volver a Roma en el falcon del Rey por un problema técnico del vuelo previsto

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV saldó su séptimo y último día en España con una visita al centro de acogida de Las Raíces, donde pudo saludar y mirar uno a uno a los ojos a muchos de los migrantes que residen en él, para luego comandar una misa ante más de 35.000 fieles en Tenerife y finalizar con la anécdota de la jornada, que su vuelta a Roma ha tenido que hacerse en el falcon del Ejército del Aire que había usado el Rey para venir a despedir al Sumo Pontífice.

El Papa amaneció este viernes en Gran Canaria, tras pasar la noche en el Obispado, y partió hacia Tenerife a donde llegó pasadas las 9.20 horas de la mañana para volver a ser recibido por autoridades y acudir a continuación al centro de acogida de Las Raíces.

A pie de aeropuerto, el Pontífice fue recibido por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo; la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez y la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, entre otras autoridades.

Una vez en Las Raíces, León XIV agradeció al Gobierno e instituciones españolas su "ayuda concreta" en el campamento de acogida de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), un dispositivo de ayuda humanitaria dependiente del Ministerio de Migraciones, y ha subrayado que todas las personas son "de algún modo, migrantes".

El acto con alojados en el centro ha sido el más sobrio de toda la visita a Canarias, realizado a la entrada de la instalación, en una explanada junto a una decena de hileras de grandes tiendas de campaña al estilo militar, aunque de color blanco. Las Raíces ha llegado a acoger 2.500 personas, aunque en la actualidad cuenta con unas 800 y desde su apertura en 2021 ha acogido a más de 70.000, atendidos por los cerca de 600 personas que trabajan allí.

EL PAPA PIENSA EN TANTOS "CORAZONES HERIDOS" POR LAS "DIFICULTADES"

El Papa reconoció que viendo sus rostros, escuchando sus testimonios, pensó también "en sus corazones, heridos por tantas dificultades y también consolados por el amor recibido gracias a otros corazones abiertos, generosos y misericordiosos".

El Pontífice se ha acercado a saludar personalmente a muchos de los migrantes y se ha detenido también a coger a varios niños que se encontraban con sus familias en las primeras filas. Recorrió parte de la instalación, que se ha visto por primera vez, dado que los medios de comunicación no habíamos podido acceder anteriormente.

INSTA A LAS MAFIAS DE TRÁFICO DE MIGRANTES: "DETÉNGANSE"

Tras esa visita, el Papa León XIV se dirigió a la plaza del Cristo de La Laguna, donde defendió un mundo "sin murallas" e instó a las mafias a acabar con el tráfico de personas migrantes porque "el dinero arrancado a la vulnerabilidad de los pobres no dará paz, ni honor, ni futuro".

"Deténganse, conviértanse", ha espetado ante más de 2.000 personas, donde también ha escuchado testimonios de migrantes y las organizaciones que trabajan en las redes de acogida y se ha animado, incluso, con el 'six-seven' a iniciativa de un joven senegalés.

En esa línea, ha insistido en que "por cada vida perdida y cada familia engañada" los organizadores de trata tendrán que comparecer ante la "justicia divina" por lo que les ha instado a romper esas "cadenas" y "reparen cuanto puedan" porque "aún hay tiempo.

MISA ANTE 35.000 FIELES

La última cita del Papa en Tenerife, en Canarias y de su viaje a España ha sido una misa multitudinaria ante más de 35.000 personas en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. El alcalde José Manuel Bermúdez, momentos antes, le hizo entrega de varios regalos, entre ellos una cruz de plata, réplica a escala de la Cruz Fundacional de la ciudad y que le da nombre.

"¡Abran a todos este mar de amor! Este es mi deseo y mi oración para ustedes y para todos aquellos que encuentren en su camino", exclamó el Pontífice en su homilía durante la eucaristía de despedida.

Además, presentó el contraste entre el drama migratorio y el turismo en Tenerife y ha pedido "no reducir todo a comercio y beneficio", sino aprender a valorar a cada persona y a gozar con lo más simple.

Finalmente, ha invitado a prestar "atención a los adolescentes y a los jóvenes, a los ricos y a los pobres, a los residentes y a los huéspedes" con una mirada "que va más allá de las apariencias". "Que se respire entre ustedes que Dios es amor", ha concluido el Sumo Pontífice en sus últimas palabras de este viaje a España, que comenzó el pasado 6 de junio y en el que ha recorrido Madrid, Barcelona y Canarias.

El Papa, que se declaró "conmovido" por el "gran afecto" y el "gran corazón católico de España", se dirigió hacia el aeropuerto y hasta por la autopista iba con la ventanilla bajada y saludando.

LA ANÉCDOTA: EL PAPA VUELVE A ITALIA EN EL FALCON DEL REY

La anécdota de la jornada ha sido que el Papa ha tenido que volver finalmente a Roma en el falcon en el que el Rey Felipe VI tenía previsto regresar a Madrid, por un problema técnico del vuelo previsto. Los pilotos del Ala 45 han sido los encargados de llevar al Pontífice a Italia.