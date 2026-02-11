El servicio para personas con discapacidad en el partido judicial de Arucas (Gran Canaria) abre este jueves

Archivo - Persona con discapacidad - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El partido judicial de Arucas (Gran Canaria) abre este jueves, 12 de febrero, un servicio de información, orientación y asesoramiento especializado a personas con discapacidad como el que ya existe en los partidos de Arrecife y de Las Palmas de Gran Canaria.

Esta iniciativa, según informa la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), está "ideada para mejorar la calidad" en la atención judicial a las personas con discapacidad.

Además de garantizar una atención integral a estas personas, también busca satisfacer sus necesidades que, "en muchas ocasiones, trascienden el ámbito estrictamente jurídico". Asimismo se pretende que puedan comprender, en condiciones de igualdad, las resoluciones que se les notifiquen desde los órganos judiciales.

El punto de atención funcionará todos los jueves de 10.00 horas a 14.00 horas en la sede judicial de Arucas, donde personal especializado de la Fundación Canaria de Apoyos Adepsi, la ONG que ya gestiona este servicio en Arrecife y en Las Palmas de Gran Canaria, ofrecerá información sobre derechos, recursos y apoyos en materia de discapacidad y dependencia, así como orientación sobre las medidas de garantía jurídica y social para el ejercicio de la capacidad jurídica en condiciones de igualdad.

Este proyecto es posible gracias al impulso de los decanatos de los partidos judiciales de Arrecife y de Arucas, así como de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, y está respaldado por el TSJC, además de contar con el apoyo económico del Cabildo de Gran Canaria.

La oferta replica el modelo instaurado en Arrecife desde enero de 2024 --reconocido por el Consejo General del Poder Judicial con el Premio Nacional a la Calidad de la Justicia-- y en Las Palmas de Gran Canaria desde febrero de 2025, que ha beneficiado hasta ahora a más de 250 personas que han requerido de su asesoramiento, arrojando un índice de satisfacción del 98%.