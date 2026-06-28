El servicio de tranvía en Tenerife activa este lunes su horario de verano

Archivo - Tranvías de Tenerife en la parada del Intercambiador de Santa Cruz - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

Metrotenerife aplica desde este lunes su habitual horario de verano en el servicio de tranvía, una medida que la compañía realiza cada temporada estival para adaptar la oferta de transporte a la demanda de los usuarios.

Asimismo, a partir de mañana, la Línea 1 operará en las horas punta de los días laborables con frecuencias de 6 minutos, mientras que la Línea 2 lo hará cada 12 minutos.

La activación del horario de verano solo se aplicará de lunes a viernes, por lo que en fines de semana y festivos los tranvías mantendrán sus frecuencias y horarios habituales, con servicio ininterrumpido toda la noche.

HORARIO POR FASES

La primera fase del horario de verano será del 29 de junio al 5 de julio. Durante este periodo, la Línea 1 operará de lunes a viernes cada 6 minutos desde las 07:00 hasta las 15:00 horas para luego espaciar su paso por parada con intervalos de 7 y 15 minutos hasta la finalización del servicio a medianoche.

Respecto a la Línea 2, los tranvías circularán cada 12 minutos en el mismo horario y, a continuación, cada 15 minutos.

Del 6 de julio al 30 de agosto, se volverá a adaptar su oferta de transporte a la demanda. En días laborables, la Línea 1 tendrá una frecuencia de 7 minutos y la Línea 2 de 14 minutos, principalmente.

La vuelta del servicio de tranvía al horario de invierno se realizará también de forma progresiva desde la primera semana de septiembre.