Sindicato Médico ve insuficiente el acuerdo entre SCS y UGT y mantiene su calendario de negociaciones

Archivo - Concentración de médicos en huelga ante la Subdelegación del Gobierno en Santa Cruz de Tenerife - EUROPA PRESS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Médico considera insuficiente el principio de acuerdo alcanzado entre el Servicio Canario de Salud (SCS) y UGT para evitar la huelga sanitaria autonómica aunque reconoce que es una "mejora sustancial" sobre la primera oferta.

"Lo que está ahora mismo no lo firmamos", señala a Europa Press el secretario general, Levy Cabrera, que espera que la próxima semana hay una reunión entre el director del SCS, Adasat Goya, y las organizaciones que conforman el comité de huelga.

Cabrera señala que aún no han definido si retoman la huelga autonómica --sí realizarán la indefinida de corte nacional por el Estatuto Marco-- y mantiene aún diferencias con el coste de la hora de guardia, por ejemplo.

En esa línea apunta que están en condiciones de aceptar 40,23 euros por hora de guardia pero no solo para el tramo nocturno como propone el SCS sino también a partir de las 15.00 horas porque si no, si en el futuro se instauran turnos de tarde en determinados servicios hospitalarios, el precio seguiría en 23 euros.

Además, indica, "sabiendo que han ofertado mejorar la hora de guardia de los residentes, que son los que están en formación para hacer la especialidad y que les ha ofrecido a los residentes de último año 31 euros" --la jornada de 24 horas pero sería un coste más alto que el de los especialistas--.

No obstante, avisa de que será "complejo" aplicar estos acuerdos en los hospitales por las diferentes casuísticas de los servicios y el personal y será necesario "aumentar plantilla" e incluso espacios.

"Este acuerdo está ligado a que si no hay especialistas suficientes muchos de los puntos del acuerdo no se van a poder hacer", detalla.

Cabrera entiende que pese a que hay una cultura histórica entre la profesión médica de tener guardias de 24 horas y poco descanso ya se entiende que "no puede ser" porque es "un peligro para los ciudadanos y una vulneración de protección de riesgos laborales para el trabajador".

LAS GUARDIAS NO COMPUTAN PARA LA JUBILACIÓN

Sobre el hecho de no trabajar durante la mañana cuando hay jornada de guardia, se pregunta "quién hace esa actividad", aparte de que en la vida laboral, siguen sin computar la parte que corresponde a la guardia.

Igualmente sí da por hecho que se libre la guardia de los viernes, ya sea el lunes o se "guarda" en función de la disponibilidad del servicio médico correspondiente --"la gente lo valora muchísimo"-- y se ha mostrado más escéptico con los turnos de 12 horas en fin de semana porque harán falta más médicos especialistas y quien hace turno el domingo de 08.00 a 20.00 horas no tiene derecho a librar el lunes.

El Sindicato Médico pide también mejoras adicionales en los complementos de la carrera profesional para aumentar la retribución general de todos lo médicos --al margen de las guardias-- y que sea equivalente a otros servicios autonómicos de salud.

Cabrera ha descartado un frente común con UGT, tal y como plantearon ayer desde la organización, dado que tiene diferencias en torno al Estatuto Marco nacional, de tal forma que seguirán de la mano de SEMCA, la Confederación Española de Sindicatos Médicos, Médicos Unidos por Sus Derechos y la Asociación MIR España, junto a colegios provinciales, universidades y sociedades científicas.