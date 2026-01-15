Socialistas Europeos en el Comité de las Regiones celebran este jueves un encuentro en Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Asistentes al Comité Europeo de las Regiones. - COMITÉ DE LAS REGIONES - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del Partido de los Socialistas Europeos en el Comité de las Regiones (PES Group) celebrará este jueves y viernes, 15 y 16 de enero respectivamente, el encuentro 'Una Europa que te respalda', en Las Palmas de Gran Canaria, y contará con el apoyo del Partido Socialista Canario.

En esta cita, explican desde el PSOE de Las Palmas de Gran Canaria en nota de prensa, se pretende debatir sobre los retos de la próxima década tras la reciente publicación de las propuestas de la Comisión Europea para el nuevo presupuesto a largo plazo de la Unión Europea (UE).

De este modo, Las Palmas de Gran Canaria se convertirá en el epicentro de un diálogo sobre el futuro de la UE y los desafíos que enfrenta, incluyendo los cambios en el panorama geopolítico, el aumento de las desigualdades y el auge de la extrema derecha.

Al respecto, la alcaldesa de la ciudad anfitriona y miembro del Comité, Carolina Darias, ha agradecido el que se haya escogido a Las Palmas de Gran Canaria como sede, resaltando la "importancia" que supone acoger este acto en la isla en "un momento clave" para Europa en el que se debatirá el marco financiero plurianual.

Al encuentro asistirán más de 100 representantes del ámbito político europeo, regional y local, así como expertos en políticas públicas y entre ellos estará el presidente del Grupo PES en el Comité Europeo de las Regiones, Luca Menesini, y la presidenta del Grupo S&D en el Parlamento Europeo, Iratxe García.

Así el objetivo del evento se centra en impulsar soluciones concretas centradas en inversiones europeas, servicios públicos y políticas de vivienda para mejorar la vida de la ciudadanía y fomentar sociedades "más justas en todo" el continente. Además, durante el encuentro se adoptará la posición del Grupo PES sobre el futuro marco financiero plurianual de la UE y se destacarán prácticas innovadoras de ciudades situadas en regiones ultraperiféricas (RUP) que fortalecen a sus comunidades locales.

La apertura del encuentro se realizará el jueves, 15 de enero, a las 15.00 horas, y correrá a cargo del presidente del Grupo PES en el Comité Europeo de las Regiones, Luca Menesini; la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y miembro del Comité, Carolina Darias, y la presidenta del Grupo S&D en el Parlamento Europeo, Iratxe García Pérez.

En esta jornada se celebrarán mesas de debate como 'Invertir donde importa: debate sobre la futura gobernanza del próximo presupuesto a largo plazo de la UE', 'Invertir en las personas: el poder de los servicios públicos', 'Vivienda para todos: cómo afrontar el desafío del alquiler a corto plazo' y 'Perspectivas: cómo puede Europa cumplir sus objetivos'.

Posteriormente se realizará un debate ciudadano de 20.00 a 21.00 horas que contará con la participación de cargos públicos, representantes de asociaciones como Democracia Canaria 21 y ciudadanía.

Además este mismo día se inaugurará la Escuela #ProgressivesSpeakUp: defender la democracia, derrotar el odio, que correrá a cargo de Carolina Darias, Luca Menesini y el presidente de los Jóvenes Socialistas Europeos, João Martins Pereira.

Por su parte, el viernes, 16 de enero, incluirá una visita de estudio a la Fundación Juan Negrín destinada exclusivamente a los miembros del Comité Europeo de las Regiones y concluirá con la clausura del evento.