Las solicitudes para participar en el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026 concluyen el 5 de mayo

Concurso de vinos de AgroCanarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) ha publicado la resolución por la que se convoca el Concurso Oficial de Vinos Agrocanarias 2026, dirigido a reconocer las mejores producciones vitivinícolas con Denominación de Origen Protegida (DOP) elaboradas y embotelladas en el archipiélago, y cuyo plazo de solicitud para participar concluye el 5 de mayo.

Además este año, como novedad, destaca la incorporación de los vermut al certamen, según ha informado la Consejería regional de Agricultura en nota de prensa.

El director del ICCA, Luis Arráez Guadalupe, ha explicado que el certamen, que se celebrará en El Hierro del 12 al 14 de mayo de 2026 y en Tenerife el 19 de mayo, cuenta con 14 categorías diferentes según el tipo de uva y el modo de elaboración, con el fin de promocionar estas producciones del archipiélago, "otorgando un distintivo de calidad a todos los vinos galardonados y ofreciendo a las bodegas un respaldo en la comercialización de sus producciones de calidad diferenciada frente a un consumidor cada vez más exigente en un mercado global".

El periodo de admisión de solicitudes concluirá a las 23.59 horas del 5 de mayo de 2026.

Para acceder a la solicitud de inscripción y obtener información adicional del certamen se puede acceder a la sede electrónica del Ejecutivo canario a través del enlace: https://sede.gobiernodecanarias.org/sede/procedimientos_serv....

En esta edición pueden participar vinos blancos y tintos tranquilos producidos en la vendimia 2024-2025, 2022-2023 o anteriores, semisecos, semidulces, dulces, malvasías dulces, rosados secos, vinos de licor, de tea, y espumosos, recoge una nota del Gobierno regional.

Asimismo se implementa una nueva categoría este año, la de vermuts, una producción que ha ido adquiriendo protagonismo en las islas en los últimos años.

Las producciones presentadas deberán corresponder a partidas calificadas y marcas comerciales disponibles en el mercado, y cumplir con la legislación y normativa vigente del sector.

Además, una parte deberá estar disponible para su comercialización en el momento de la inscripción.

Dentro de cada tipo y marca, se podrán presentar diferentes vinos, siempre y cuando el etiquetado indique las diferencias en la elaboración.

COMERCIALIZACIÓN

La muestra presentada deberá proceder de un lote homogéneo, cuyas existencias en bodega en el momento de la inscripción deben cumplir los requisitos establecidos en las bases del certamen según la cantidad.

Estas se entregarán en las instalaciones del ICCA en la Estación Enológica (Bodega Experimental), ubicada en la Carretera El Boquerón, en Valle de Guerra (Tenerife) hasta el 7 de mayo.

El concurso se regirá por un sistema de cata ciega, donde el panel de cata, conformado por una veintena catadores y catadoras, especialistas en el análisis de productos agroalimentarios, evaluará las muestras sin conocer su procedencia, otorgando con sus valoraciones las Grandes Medallas de Oro, Medallas de Oro y Medallas de Plata, y las distinciones especiales de Mejor vino de Canarias, Mejor vino elegido por los enólogos de Canarias, Mejor Vino Ecológico de Canarias, Mejor Elaboración de Vermut de Canarias y Mejor Imagen y Presentación.

Las producciones distinguidas podrán utilizar durante un año el distintivo oficial del premio recibido y participarán en los distintos eventos de fomento y promoción que el ICCA organiza a lo largo del año.

El ICCA también sufragará los gastos de inscripción y logística correspondientes a la participación en el concurso anual del CERVIM (Centro de Investigación, Estudios, Protección, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña) de aquellas bodegas que hayan sido admitidas en el Concurso Agrocanarias.

Asimismo, tendrán derecho al abono de los gastos de logística correspondientes a la participación en el certamen nacional de vinos que se determine en el Consejo de la Viña y el Vino.