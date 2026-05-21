Sordo (CCOO) critica el "sistema perverso" que desclasifica vivienda pública y la introduce en el mercado privado

Manifestación de este jueves de CCOO en Las Palmas de Gran Canaria - EUROPA PRESS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha criticado este jueves el "sistema perverso" que existe en España por el cual se desclasifica vivienda pública y permite que se introduzca en el mercado privado.

Así lo ha afirmado en declaraciones a los medios de comunicación en Las Palmas de Gran Canaria, donde hizo especial hincapié en que el país tiene que movilizar dos millones de viviendas a precio asequible en los próximos diez años.

"Y una parte no menor de esas viviendas tienen que basarse en promoción de viviendas de protección oficial o viviendas de precio social en distintas formas de promoción. Y no se pueden desclasificar nunca", aseveró.

Sordo insistió en que el problema que ha tenido España no es que no haya construido vivienda pública en los últimos 30 años, sino el "sistema perverso que las desclasifica y las deja introducir en el mercado privado".

Para el secretario general de CCOO, la vivienda pública ya no va solo de hacer frente a las situaciones de exclusión social o de pobreza severa porque, opinó, ahora deben ser políticas que permitan a la ciudadanía media acceder a casas a un precio asequible, tasado y que tire a la baja los precios de mercado.

LIMITAR EL USO TURÍSTICO EN ZONAS TENSIONADAS

"Si no, no va a haber solución --observó--. Hay que movilizar vivienda vacía, limitar, restringir y en algunos casos prohibir en las zonas tensionadas el uso de la vivienda como una vivienda turística".

Al respecto, Sordo entendió que la vivienda turística encarece los precios y está inflacionando los centros de las ciudades y de los pueblos turísticos, lo que hace que "expulse" a la población y a la clase obrera de sus barrios.

En este punto, apostó por "topar" los precios del alquiler de la vivienda en las zonas tensionadas, ya que "no puede ser el precio absolutamente bestial de los alquileres en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria".

"Son prácticamente más caros que en una ciudad como Bilbao y con los salarios de aquí no se pueden pagar 1.200, 1.400 o 1.500 euros de alquiler. Es un absoluto disparate", dijo.

Finalmente, pidió a las patronales "tomar nota" de la situación. "O se arregla el problema de la vivienda o no va a pasar mucho tiempo sin que muchas empresas en nuestro país no encuentren gente para trabajar y luego que se vayan a reclamar al maestro armero. Este es un problema social pero es también ya un problema económico", concluyó.