Sordo se suma a la manifestación de CCOO Canarias el 21 de mayo para protestar por condiciones laborales en las islas

Archivo - El secretario general de CCOO, Unai Sordo, interviene durante el 13º Congreso Confederal de CCOO, en el Marriott Auditorium Hotel & Conference Center, a 19 de junio de 2025, en Madrid (España). Comisiones Obreras celebra del 19 al 21 de junio su- Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 8 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se sumará a la manifestación que CCOO Canarias, que lidera Vanesa Frahija, realizará el próximo 21 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria para protestar por las condiciones laborales en las islas.

Tras la manifestación se celebrará una asamblea en Las Palmas de Gran Canaria, a la que han sido convocadas personas trabajadoras de todos los sectores e islas, según ha informado el sindicato en nota de prensa.

Esta manifestación, en la que se prevé reunir a cientos de trabajadores, representantes y delegados sindicales en una jornada de reivindicación por los salarios, la igualdad y la vivienda, señalan que también tendrán cabida otros temas destacados en las islas como la salud en el trabajo, la atención a la dependencia o la precariedad en las escuelas infantiles, sectores que han tenido o están movilizándose.

Está previsto que la manifestación comience, sobre las 09.00 horas, en el parque San Telmo para continuar por la calle Rafael Cabrera, Losero, Malteses, General Bravo, Muro, Obispo Codina y concluir en la Plaza de Santa Ana.

Posteriormente, sobre las 11.15 horas, se prevé la Asamblea en la Plaza de Santa Ana con las intervenciones del secretario general de CCOO, Unai Sordo, y la secretaria general de CCOO Canarias, Vanesa Frahija, que celebra su primer aniversario en el cargo tras las elecciones del pasado mayo de 2025.

La asamblea se enmarca en un itinerario de movilizaciones que ha tenido lugar en los últimos meses en todas las comunidades autónomas para "recordar la fuerza" del poder colectivo y de la negociación colectiva.

Añade que en "unos tiempos donde el individualismo se abre paso en todos" los estratos sociales, "es indispensable" recordar que los problemas comunes "necesitan soluciones colectivas", en relación a no llegar a fin de mes, no poder comprar una vivienda (o alquilarla), no tener días de "descanso suficientes, ni respetar" las jornadas laborales, entre otros.

"Ante la explotación y la injusticia: la lucha colectiva. Ante las cadenas del empresario: las cizallas de la clase obrera", apuntilla para invitar a los ciudadanos canarios a unirse a la manifestación.