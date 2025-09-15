Suárez resalta la normalidad del inicio de las clases en Canarias y el "hito" del acuerdo para bajar ratios

Archivo - Consejero de Educación del Gobierno de Canarias, Poli Suárez - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, Poli Suárez, ha resaltado la normalidad con la que se han iniciado las clases en las islas pese a registrarse alguna incidencia menor en algunos centros, destacando del mismo modo el "hito" de la bajada de ratios en las aulas.

Así, ha dicho este lunes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno respecto al acuerdo firmado con la mayoría de los sindicatos para alcanzar "la mayor bajada de ratios de la historia de nuestra comunidad autónoma".

De esta manera, en Infantil se pasa este curso 2025/2026 de 23 a 20 alumnos; en Primaria de 25 a 22 niños; y en la ESO de 27 a 25 chicos. El plan hasta 2027 contempla máximos de 16, 18 y 20 en Infantil; de 22 en Primaria y de la 25 en la ESO.

Por su parte, pese a la normalidad se han registrado alguna incidencia en el inicio de las clases entre ellas que el IES José María Pérez Pulido, en los Llanos de Aridane (La Palma), las clases empezaban este lunes por la finalización de las obras de desamiantado.

También en el César Manrique (Lanzarote) el inicio de las clases será mañana este martes, 16 de septiembre, por las obras en la mejora de los accesos; y en el IES Ruiz de Padrón (La Gomera) las clases se iniciaron en vez el 11 de septiembre para culminar esos trabajos de mantenimiento y jardinería.

En Tenerife, en el IES Tíncer, las obras del aula de 2-3 años y las obras que el propio Ayuntamiento está llevando a cabo han generado un pequeño retraso pero las clases empezaron el pasado jueves con normalidad.

En el IES Igueste y en el IES Santa Úrsula, el servicio de comedor no empezó el día 9, sino el 10 de septiembre, debido a esas bajas médicas no comunicadas o comunicadas a destiempo del personal de comedores, comedores que ya están también en funcionamiento.

Mientras, en el IES Serafín Pardo, la empresa de transporte escolar retiró de circulación una guagua de dos pisos y sobre la marcha, se ha buscado la solución y está operando ya de manera normalizada.