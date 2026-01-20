Detienen a un hombre por prostitución de una menor de un centro de acogida de Las Palmas de Gran Canaria

Archivo - Policía Nacional - POLICÍA NACIONAL - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, pertenecientes a la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de Las Palmas, han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de prostitución de menores al captar a una joven, de 14 años, de un centro de acogida de Las Palmas de Gran Canaria.

La detención se produjo después de que a finales de 2025 comenzaran una investigación al detectar la situación de una menor de 14 años, residente en un centro de acogida de Las Palmas de Gran Canaria, que habría sido captada, a través de redes sociales, por el ahora detenido, según ha informado la Policía Nacional en nota de prensa.

En el marco de la investigación policial, los agentes comprobaron que el hombre había convencido a la menor para mantener un primer encuentro presencial a principios de 2026 produciéndose en el mismo conductas de carácter sexual sin el consentimiento de la víctima.

Sin embargo, los contactos entre ambos se prolongaron en el tiempo a través de las redes sociales, viéndose hasta en seis ocasiones más en el domicilio del presunto autor, ubicado en Vecindario, en el municipio de Santa Lucía de Tirajana.

Los agentes pudieron reunir indicios suficientes sobre los hechos denunciados y proceder a la plena identificación del sospechoso, que el 15 de enero fue detenido y, además, tras obtener autorización judicial para el registro de su vivienda se le intervinieron diversos dispositivos electrónicos, entre ellos un ordenador de sobremesa, un ordenador portátil, cuatro discos duros, dos tabletas y dos teléfonos móviles, que analizarán los agentes.

Tras finalizar las diligencias policiales, el detenido ha sido puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso en prisión.

La Policía señala que la investigación continúa abierta para determinar la posible existencia de otras víctimas y esclarecer si el detenido pudiera estar relacionado con otros posibles infractores.