AM3.- Sucesos.- Extinguido el segundo conato de incendio en El Hierro y estabilizado el foco principal en Las Asomadas - CABILDO DE EL HIERRO

Continúan las labores de extinción sobre el conato principal, que sigue contando con "buenas" perspectivas para su extinción

VALVERDE (EL HIERRO), 23 (EUROPA PRESS)

El segundo conato de incendio forestal declarado en la tarde de este sábado en la isla de El Hierro, producido en la ladera colindante al Mirador de Las Playas, se ha dado por extinguido, mientras su foco principal, en Las Asomadas, está estabilizado, según ha informado el Cabildo herreño en sus perfiles sociales.

Además, en una comparecencia a los medios, el presidente insular, Alpidio Armas, ha precisado que el incendio principal ha afectado a un total de 9,5 hectáreas, mientras, a las 19:15 horas, se ha dado por estabilizado, con "muchas probabilidades" de que próximamente se pueda dar por controlado y por extinguido.

Armas ha destacado la "rápida intervención" de los medios tanto del Cabildo como de los equipos aéreos sumados desde el Gobierno de Canarias a los recursos insulares: 8 medios áreos más, cinco del Gobierno de Canarias, 3 de la BRIF con base en La Palma y un air tractor con base en La Gomera. "Ha sido determinante la rapidez de actuación de los medios aéreos. El primero, el nuestro, en media hora ya estaba actuando en las labores de extinción", ha señalado.

Así, con medios propios del Cabildo, han operado en la emergencia unas 50 personas, diez brigadas y cinco autobombas.

"Como curiosidad, apunto que este incendio se ha originado en el mismo punto donde se originó el gran incendio de 2006 en la isla", ha matizado el presidente insular, sin embargo, ha apuntado que, por ahora, se desconoce el origen de los conatos declarados este sábado.

Ambos focos de incendio se declararon de forma simultánea en torno a las 14:15 horas de este sábado. De hecho, el segundo conato se produjo a consecuencia del 'paveseo' transportado desde el foco principal, localizado en la zona más baja de La Mareta, conocida como Teloje, en dirección a la montaña de Masilva y Curva de Los Corrales.

Precisamente, a 8 kilómetros del Mirador de las Playas, donde se producía el segundo foco de conato de incendio, en la zona de La Chamuscada, en San Andrés, ardía un vehículo. Este incidente produjo que una persona resultase herida, según ha precisado Armas.

CONTINÚAN LABORES DE EXTINCIÓN

Asimismo, continuarán las labores para extinguir el conato principal, en Las Asomadas, que, por ahora, cuenta con "buenas" perspectivas. "Mañana, seguramente, habrá que seguir utilizando medios aéreos, y garantizar que no haya posibilidad de que se pueda volver a activar el incendio", ha advertido el presidente insular.

"Vamos a ser cautos y vamos a tratar de poner todos los medios para que realmente mañana se de por extinguido", ha dicho.