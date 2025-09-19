Suspendidas las clases presenciales en siete centros de Santa Cruz de Tenerife por altas temperaturas

Imágenes de la vuelta al colegio, a 10 de septiembre de 2025 en Málaga (Andalucía, España). - Álex Zea - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un total de siete centros educativos ubicados en Santa Cruz de Tenerife han suspendido sus clases presenciales este viernes, pasando a modalidad telemática, debido a las altas temperaturas que afectan al archipiélago.

Así, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha resuelto la solicitud de los IES Andrés Bello, El Chapatal, Benito Pérez Armas y Las Veredillas; todos ellos en Tenerife, el EASD Fernando Estévez, el IES Teobaldo Power y el CIFP César Manrique, según han confirmado fuentes del departamento regional a Europa Press.

Esta decisión se fundamenta en el Protocolo de actuación en el ámbito educativo ante situaciones de altas temperaturas, un documento disponible desde el pasado curso 2024/2025 y concebido como un marco de directrices para orientar a la comunidad educativa en la preparación y respuesta, de modo eficaz y efectivo, a episodios de calor como el que afecta estos días a buena parte del archipiélago.

El documento contempla el contexto de cada isla, comarca, municipio y centro educativo y recoge la coordinación entre los equipos directivos y la administración educativa (Dirección Territorial, Dirección Insular o Servicios Centrales) o con agentes externos (servicios sanitarios locales, otros servicios de emergencias y protección o ayuntamientos.

En concreto, el protocolo que deben activar los centros educativos establece la existencia de cuatro niveles, 0, 1, 2 y 3, que implican respectivamente ausencia de riesgo, riesgo bajo, medio y alto, y medidas de intervención ante los mismos, pudiendo aplicarse en cada nivel superior las medidas previstas en uno inferior.

Asimismo, en nivel 3, que supone un riesgo alto o rojo, se aplica, entre otras medidas, la enseñanza no presencial, cuya adopción exigirá los mismos requisitos previstos para la salida anticipada en nivel 2, sólo cuando haya declarada una alerta por temperaturas máximas por parte de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias. Para llevarla a cabo, los centros deberán tener previsto el cambio de la modalidad presencial a la no presencial de forma rápida y eficaz, contemplándose en sus programaciones.