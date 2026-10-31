Suspendidas mañana las actividades culturales y deportivas en el área metropolitana de Tenerife por intensas lluvias

Archivo - Estadio Heliodoro Rodríguez López - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha informado de que a partir de las 10.00 horas de este domingo se suspenderán todas las actividades culturales y deportivas en instalaciones insulares que estén situadas en la zona de riesgo por aviso naranja por lluvias en el área metropolitana.

Así, la institución insular ha procedido a elevar a nivel de 'alerta' el Plan de Emergencias Insular (PEIN) en el área metropolitana, según ha concretado el Cabildo a los medios.

Se procederá al cierre de las instalaciones insulares como el estadio Heliodoro Rodríguez López y el Pabellón Santiago Martín, así como el Recinto Ferial de Tenerife, y el Auditorio 'Adán Martín'.

También se incluye el cierre de los senderos del Parque Rural de Anaga, así como de pistas forestales.

Esta medida permanecerá activa hasta que se levante la restricción.