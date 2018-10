TEA proyecta 'Loving Vincent', la primera película realizada al óleo de la historia del cine

Publicado 15/02/2018 11:10:21 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tenerife Espacio de las Artes (TEA) proyecta desde mañana viernes y hasta el domingo 'Loving Vincent', de Dorota Kobiela y Hugh Welchman. Este trabajo, nominado al Oscar a la Mejor Película de Animación, es la primera película realizada al óleo de toda la historia del cine.

A través de 65.000 fotogramas pintados a mano por 125 artistas de todo el mundo con la técnica de Van Gogh, este largometraje da vida a los cuadros del pintor holandés recorriendo su misteriosa vida. 'Loving Vincent' se pasará a las 19.00 y 21.30 horas en versión original en inglés con subtítulos en español.

Francia, verano de 1891. El joven Armand recibe una carta de su padre, el cartero Joseph Roulin, para entregarla en mano en París al hermano de su amigo Vincent van Gogh. Pero en París no hay rastro de Theo, del que cuentan que murió poco tiempo después de que su hermano Vincent se quitara la vida.

Así comienza 'Loving Vincent', película que atesora ya más de una decena de premios, entre ellos el de Mejor largometraje de animación en los Premios del Cine Europeo o el Premio del público en el Festival de Annecy. Además, ha sido nominada al premio a Mejor Filme de Animación en los Globos de Oro, en los Critics Choice Awards y en los Satellite Awards.

'Loving Vincent' fue rodada en un principio como una película normal con actores (Douglas Booth, Robert Gulaczyk, Jerome Flynn, John Sessions, Helen McCrory, Saoirse Ronan, Aidan Turner, Eleanor Tomlinson, James Greene y Chris O'Dowd protagonizan este trabajo) y, posteriormente, pintada a mano en lienzos fotograma a fotograma. El resultado final es la interacción de la interpretación de los actores representando famosos cuadros pintados por Van Gogh. La animación de estas representaciones pintadas hace que los personajes se integren perfectamente en el cuadro obteniendo un resultado final de una sorprendente belleza visual. Siete años de trabajo fueron necesarios para finalizar este proyecto.

Las entradas para asistir a esta proyección, que tienen un precio de 4 euros, se pueden adquirir tanto en la taquilla de TEA el mismo día del pase como a través de la web, mediante el sistema de venta online. Quienes adquieran sus localidades por Internet podrán acceder directamente a la sala sin necesidad de tener que pasar por la taquilla y ya con el asiento reservado.

Graduada en la Academia Artística de Varsovia, Dorota Kobiela descubrió la animación y el cine a través de amistades e inmediatamente se lanzó a aprender estas disciplinas en la Escuela de Cine de Varsovia. Ha dirigido un cortometraje de acción real titulado 'The Hart in Hand' en 2006 y cinco cortos animados: 'The Letter' (2004), 'Mr Bear' (2005), 'Chopin's Drawings' (2011) y 'Little Postman' (2011). Para su sexto corto animado 'Loving Vincent', Dorota Kobiela se propuso combinar su pasión por la pintura y por el cine e intentó pintar toda la película ella sola. Pero el proyecto se vio convertido en un largometraje, por lo que la tarea de escribirlo y dirigirlo eran lo suficientemente complejos y tuvo que contentarse con dirigir a un equipo de 125 pintores. 'Loving Vincent' es su debut en el largometraje.

Sin conexión previa con el mundo del cine, Hugh Welchman decidió matricularse en la Escuela Nacional de Cine y Televisión de Londres a raíz de pequeños trabajos en agencias relacionadas con empresas de cine. Su proyecto fin de carrera 'Crowstone' ganó el premio Cinefoundation del Festival de Cannes y el premio Sam Mendes Shakespeare Prize. Su primera experiencia profesional en el mundo de la cinematografía fue produciendo cortos para los Monty Pyton. Fue entonces cuando surgió BreakThru Films.

En 2008 ganó un Oscar por la primera producción importante de BreakThru Films, 'Peter and the Wolf'. La película obtuvo otros premios importantes como la Rosa de Oro y de Cristal del Festival de cine de animación de Annecy. 'Peter and the Wolf' fue presentada en el Royal Albert Hall, acompañada en directo por la orquesta Philarmónica de Berlín, en un pase con todas las entradas agotadas. Posteriormente se ha representado en más de 70 salas de conciertos de todo el mundo.

Su siguiente película 'Magic Piano & the Chopin Shorts' fue presentada en la Ciudad Prohibida de Pekín, junto al pianista Lang Lang y posteriormente en más de 30 lugares de todo el planeta, siempre acompañada de un solo de piano. Pero Hugh Welchman se enamoró de la pintora y directora polaca Dorota Kobiela y también de su proyecto 'Loving Vincent', con el que ha estado trabajando junto a ella desde el principio.