Técnicos de sanidad vegetal analizan las causas del desplome del drago bicentenario de San Francisco

Restos del drago de San Francisco, en Los Realejos - AYUNTAMIENTO DE LOS REALEJOS

LOS REALEJOS (TENERIFE), 5 (EUROPA PRESS)

Servicios técnicos de Sanidad Vegetal del Gobierno de Canarias, del Jardín Botánico y del Parque del Drago, así como del Centro Ambiental La Tahonilla, junto a la técnica agrónoma municipal, Tesi Hernández, y la encargada del servicio municipal de Jardinería, Mercedes González, se han desplazado este jueves hasta Los Realejos para tomar muestras y realizar un informe exhaustivo que aclare las causas de la caída del drago de San Francisco en la noche de este miércoles.

Una vez hecha la inspección presencial por el personal técnico, desde el Ayuntamiento de Los Realejos, con la colaboración del Cabildo de Tenerife y su servicio forestal, se coordinarán las labores de retirada de los restos del drago, que afectaron a siete coches, un muro y el alumbrado público.

"No se ha perdido una especie vegetal cualquiera, se ha perdido un símbolo de la flora canaria y un símbolo del paisaje y la historia de nuestro pueblo, un ejemplar de drago de al menos 270 años, que ha presidido y soportado el paso de los siglos en este rincón de San Francisco, siendo el emblema identitario de Realejo Bajo", ha lamentado el alcalde, Adolfo González, que ha interrumpido sus vacaciones para ponerse al frente del operativo.

Desde el Ayuntamiento se recuerda en una nota que desde el año 2021 se han venido programando una serie de tratamientos en los dragos del municipio, incluido el de San Francisco, a raíz de tareas previas de diagnóstico, inspección y supervisión encargadas por el consistorio con empresas y profesionales del ámbito que determinaron las intervenciones más adecuadas para cada momento y en cada ejemplar.