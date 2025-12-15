Tejeda (Gran Canaria) gana y lo iluminará Ferrero Rocher con su campaña navideña 'Juntos brillamos más'

Tejeda (Gran Canaria) - FERRERO ROCHER

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pueblo de Tejeda, ubicado en la isla de Gran Canaria, ha sido el ganador de la duodécima edición de 'Juntos brillamos más', la campaña navideña de Ferrero Rocher, que iluminará este miércoles, 17 de diciembre, el municipio en una ceremonia de alumbrado que presentará Jesús Vázquez.

Esta es una forma con la que desde Ferrero Rocher se apoya a las áreas rurales de España y que este año ha contado con 17 participantes, uno por cada comunidad autónoma del país, según ha informado la empresa en un comunicado.

Finalmente ha sido Tejeda, ubicada en el centro geográfico de la isla de Gran Canaria, quien se ha hecho con el primer puesto. Este municipio grancanario, indican, "es mucho más que un pueblo, es un impresionante mirador natural rodeado de montañas sagradas".

Perteneciente a la asociación de "Los Pueblos más Bonitos de España", destaca por su "incalculable" valor paisajístico, custodiado por dos gigantes de piedra: el Roque Nublo y el Roque Bentayga, símbolos geológicos de la isla y parte del Paisaje Cultural de Risco Caído, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Además resaltan que es un "encantador rincón" canario que se caracteriza por su arquitectura tradicional de casas blancas y tejados a dos aguas, que contrastan con el verde de sus barrancos y el azul de su cielo. A ello, añaden, que Tejeda "comparte un vínculo muy especial" con Ferrero Rocher: su tradición pastelera.

El pueblo es famoso por sus almendros, que florecen en invierno, y por la elaboración artesanal de dulces como el bienmesabe y los mazapanes, "creando una sinergia perfecta" entre la gastronomía local y el placer del chocolate.

En esta Navidad, Ferrero Rocher vestirá sus calles empedradas y los rincones volcánicos de Tejeda de gala, con el "Toque de Oro", realzando su belleza natural y convirtiendo este enclave de la cumbre grancanaria en el escenario de unas "fiestas inolvidables".

Respecto a la votación, exponen que Tejeda ha destacado por desplegar una amplia campaña de comunicación que abarcó desde la creación de un perfil en TikTok para llegar a nuevos públicos, hasta la colaboración con personalidades del mundo del Carnaval y el apoyo institucional de otros municipios y medios insulares, logrando una "gran viralidad" en el proceso.

Para obtener el primer puesto ha tenido que pasar por tres etapas, comenzando la primera el 03 de noviembre con el anuncio de los diecisiete pueblos participantes y el inicio de la votación, que estuvo abierta hasta el 23 de noviembre. El 24 de noviembre se anunciaron los cinco pueblos que avanzaron a la segunda fase, que duró hasta el 30 de noviembre.

Y un día más tarde comenzó la tercera etapa, en la que tres pueblos se enfrentaron por el pase a la final, culminando el 7 de diciembre, para conocer al día siguiente los dos pueblos finalistas en la edición de 2025, que ha tenido una competición reñida entre Fuente del Maestre (Badajoz) y Tejeda.