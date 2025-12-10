Telde (Gran Canaria) asegura que este miércoles han encontrado "nuevos restos de peces muertos" en las jaulas marinas

Peces muertos en las jaulas marinas del litoral de Telde (Gran Canaria) - AYUNTAMIENTO DE TELDE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Telde, en Gran Canaria, ha asegurado que este miércoles han encontrado "nuevos restos de peces muertos" en el litoral, dentro de las jaulas marinas ubicadas frente a la costa del municipio, a pesar señalan de que en la reunión del PLATECA, celebrada este martes, "se comunicara oficialmente que no quedaban restos en los módulos de la piscifactoría, lo que motivó una rebaja del nivel de alerta a prealerta".

Sin embargo, matiza el Ayuntamiento de Telde en nota de prensa, en una inspección aérea realizada a primera hora de este miércoles por la unidad municipal de drones UNIDRON de la Policía Local ha permitido observar "restos de peces muertos en el mar, próximos a Salinetas, así como peces sin vida dentro de las propias jaulas, aparentemente de muerte reciente, dado que no presentan signos de descomposición avanzada".

Estas tareas de vigilancia aérea han sido ordenadas por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, apuntando que se realizan desde el inicio de la crisis por la "falta de información directa y continua" por parte de otras administraciones con competencias en la materia.

Tras conocer el resultado de la última inspección, el alcalde ha mostrado su indignación, ya que apuntó que mientras este martes se les "dijo, en sede oficial del PLATECA, que no quedaban restos de peces en las jaulas", en la mañana de este miércoles se ha comprobado que "no es cierto. La evidencia gráfica demuestra lo contrario", por lo que ha solicitado "explicaciones inmediata".

Además Peña ha solicitado una reunión urgente, "en cuestión de horas", con los consejeros y titulares del Gobierno de Canarias y del Estado que participan en el PLATECA para "saber por qué se comunicó que no había peces muertos, cuando esta mañana aparecen imágenes que evidencian lo contrario. La ciudadanía merece claridad. Telde no va a tolerar más contradicciones".

Asimismo consideró que este nuevo hallazgo "vuelve a generar incertidumbre" sobre la evolución del episodio de "mortalidad masiva" que provocó el cierre preventivo de varias playas del municipio.

"Si hoy siguen apareciendo peces muertos, la pregunta es evidente: ¿Se siguen muriendo peces? ¿Cuál es la situación real dentro de las jaulas? ¿Qué está ocurriendo ahí abajo? Necesitamos respuestas veraces y urgentes", apuntilló.

Además recordó que actualmente están cerradas las playas de Salinetas, Melenara, Aguadulce, Tufia y Ojos de Garza, "siguiendo estrictamente" los informes de Salud Pública, al tiempo que puntualizó que "no reabrirá ninguna zona de baño sin informes favorables"; mientras tanto UNIDRON continuará realizando vuelos de supervisión durante todo el fin de semana.

"Telde no puede seguir sola frente a esta crisis. Las instituciones deben dar la cara", apuntilló Peña para agregar que el Ayuntamiento de Telde insta a las administraciones competentes a activar "de inmediato un dispositivo de limpieza urgente" del litoral, ya que la acumulación de restos marinos "no está siendo retirada con la diligencia que la situación exige".