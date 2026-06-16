La teleasistencia del SUC ayuda a reanimar a un bebé que nació sin respirar en un coche en Fuerteventura

Enfermero coordinador del SUC - CEDIDO POR EL SUC

PUERTO DEL ROSARIO (FUERTEVENTURA), 16 (EUROPA PRESS)

Los coordinadores sanitarios del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ayudaron recientemente a través de la teleasistencia a una mujer de 29 años que, tras dar a luz en su vehículo particular de camino al hospital en una carretera de Puerto del Rosario (Fuerteventura), constató que su bebé no respiraba ni lloraba.

Según informa la Consejería de Sanidad en un comunicado, los hechos tuvieron lugar cuando la propia madre, de 38 semanas de gestación y que presentó un parto espontáneo, solicitó ayuda para el bebé que no respondía a estímulos.

El coordinador sanitario facilitó indicaciones de cómo realizar un barrido bucal y darle la vuelta a la recién nacida para estimularla de manera enérgica en la espalda, que reaccionó de forma inmediata con un llanto fuerte y audible.

Dado que se encontraban dentro de su vehículo y a pocos minutos del hospital, el objetivo del barrido bucal al no disponer de recursos adecuados de succión era el de eliminar el exceso del líquido amniótico que se encuentra en la cavidad oral del bebé para facilitar la permeabilidad de la vía aérea superior.

En el caso de un recién nacido, la estimulación enérgica de la espalda persigue estimular el reflejo respiratorio y así favorecer la expansión pulmonar y su respuesta neurológica y motora.

A continuación, los padres del bebé continuaron recibiendo las pautas necesarias para asegurar el bienestar del bebé manteniéndolo bien arropado hasta su llegada al hospital, previamente alertado por los coordinadores sanitarios, que continuaron haciendo un seguimiento de la evolución del bebé y del estado de la madre hasta su llegada al servicio de urgencias hospitalario donde ingresaron en buen estado general.