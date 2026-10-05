El Telescopio Social Europeo acelera su instalación en La Palma tras ser avalado como infraestructura de investigación

Recreación del Telescopio Social Europeo - IAC

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Telescopio Solar Europeo (EST) ha sido reconocido como 'Landmark' por el Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI), tras la decisión adoptada en su última reunión celebrada en Cork los días 23 y 24 de septiembre de 2026.

El reconocimiento supone un importante paso para esta infraestructura, incluida desde 2016 en la hoja de ruta de ESFRI, y pone de relieve el avance alcanzado en su preparación para la futura construcción en el Observatorio del Roque de los Muchachos, La Palma.

El estatus de 'Landmark' sitúa a EST entre las infraestructuras de investigación que ESFRI considera referentes estratégicos para Europa.

Esta categoría reúne instalaciones ya operativas y otras que han alcanzado una fase avanzada de desarrollo.

En el campo de la astronomía, la Hoja de Ruta de ESFRI incluye grandes infraestructuras reconocidas como Landmarks, entre ellas el Observatorio CTA (CTAO), el Telescopio Extremadamente Grande (ELT) o el Observatorio del SKA (SKAO), apunta el IAC en una nota.

Para EST, el paso de 'Project' a 'Landmark' supone un reconocimiento europeo a la madurez alcanzada por el proyecto y a su potencial para impulsar la investigación solar.

También refuerza su posición en el diálogo con las instituciones y los países participantes de cara a la construcción del telescopio en La Palma.

El siguiente paso ahora es consolidar las contribuciones necesarias para su ejecución.

En palabras de Valentín Martínez Pillet, director del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), "la distinción de EST como 'Landmark' es una gran noticia para la física solar europea y supone un importante reconocimiento a un proyecto en el que el IAC y la comunidad científica española han estado profundamente implicados desde sus orígenes".

A su juicio, "EST situará a Europa a la vanguardia de la física solar de alta resolución y reforzará aún más la posición de las Islas Canarias como uno de los principales centros mundiales de investigación astronómica".

Asimismo añade que "el IAC se enorgullece de aportar su experiencia científica y tecnológica para hacer realidad esta ambiciosa instalación europea".

El Telescopio Solar Europeo (EST) es un proyecto liderado por España, coordinado por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y con la participación también del CSIC a través del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA), y será el mayor y más avanzado telescopio solar construido en Europa.

El desarrollo del proyecto está centralizado desde 2023 en la Fundación Canaria Telescopio Solar Europeo, creada para dirigirlo en la etapa previa a la construcción y en la que participan instituciones de distintos países europeos.

Su futura instalación en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en La Palma, pondrá una nueva infraestructura al servicio de la comunidad científica internacional y reforzará el papel de Canarias en la investigación astronómica.

CIENCIA EUROPEA DESDE LA PALMA

EST está diseñado para observar con gran detalle los campos magnéticos del Sol y los procesos que tienen lugar en su atmósfera.

Su capacidad para obtener observaciones simultáneas con distintos instrumentos permitirá estudiar cómo se originan y evolucionan fenómenos relacionados con la actividad solar, entre ellos las erupciones solares.

La instalación proporcionará a la comunidad investigadora europea nuevas herramientas para abordar preguntas que los telescopios actuales todavía no permiten resolver.

Para alcanzar estos objetivos, EST necesitará desarrollar instrumentos y soluciones tecnológicas que superen las capacidades de los telescopios solares actuales.

Este trabajo reúne a equipos científicos y técnicos de distintos países europeos, que colaboran tanto en el diseño del telescopio y sus instrumentos como en la preparación de su futura construcción y operación.

Manuel Collados, coordinador de EST, afirma que "EST es, desde sus orígenes, un proyecto europeo, ninguna institución ni ningún país podría llevar a cabo por sí solo una infraestructura de esta envergadura y ambición, por lo tanto, su designación como 'Landmark' por ESFRI es un espaldarazo al camino de colaboración entre países y científicos europeos que se ha trazado en torno al proyecto".

En esa línea indica que la tarea que tienen ahora por delante "consiste en transformar esa ambición científica compartida en los compromisos necesarios para que EST arranque su fase de construcción".

OPORTUNIDADES PARA CANARIAS

La construcción y futura operación de EST crearán actividad para empresas y profesionales de Canarias en ámbitos como la ingeniería, la tecnología, las instalaciones, la logística y los servicios especializados.

Según el informe de impacto económico del proyecto, EST supondrá una inversión estimada de 274 millones de euros y generará en torno a 65 empleos directos en Canarias.

El estudio prevé, además, un gasto de 8,1 millones de euros anuales en el archipiélago, especialmente en La Palma, destinado a salarios, contratación de servicios, compras y suministros.

Una vez construido el telescopio, la previsión es que su actividad científica se prolongue durante al menos 30 años.

"Para La Palma, acoger el telescopio supondrá seguir incrementando el potencial científico del Observatorio del Roque de los Muchachos y situarlo en primera línea de la investigación solar a nivel mundial", asegura Héctor Socas-Navarro, director de la Fundación EST.