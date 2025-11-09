El Templo Masónico en Tenerife, el único en España, recibe más de 1.300 visitantes en su primera semana de apertura - AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Templo Masónico de Santa Cruz, el único en España, ha recibido 1.334 visitantes durante sus primeros días de apertura al público, desde el pasado 29 de octubre hasta el 4 de noviembre. La cifra incluye tanto las visitas libres como las visitas guiadas, estas últimas con aforo limitado a 15 personas por sesión.

Durante esta primera semana, el espacio ha combinado recorridos libres con visitas guiadas diarias, a las que a partir del miércoles se ha sumado una segunda sesión adicional por jornada, así como dos visitas los sábados, dada la positiva acogida por parte del público, según ha precisado el Ayuntamiento capitalino en una nota.

El Templo Masónico, diseñado por el arquitecto Manuel de Cámara y Cruz, y finalizado en 1904, es considerado uno de los ejemplos más destacados de arquitectura simbólica del país. Su fachada de inspiración egipcia, las columnas palmiformes, las esfinges y el "ojo que todo lo ve" lo convierten en una pieza arquitectónica "excepcional", destaca el consistorio. Adquirido por el Ayuntamiento en 2001 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC) al año siguiente, el inmueble ha sido objeto recientemente de un proceso integral de rehabilitación orientado a su conservación y puesta en valor.

VISITAS

Las visitas libres al Templo Masónico podrán realizarse los martes, jueves y sábados, de 12:00 a 18:00 horas; los miércoles y viernes, de 11:00 a 17:00 horas, y los domingos y festivos, de 11:00 a 14:00 horas. El espacio permanecerá cerrado los lunes.

Por su parte, las visitas guiadas, que requieren reserva previa con al menos 48 horas de antelación, tendrán lugar los martes, jueves y sábados, de 11:00 a 12:00 horas, así como los miércoles y viernes, de 17:00 a 18:00 horas.

Las reservas se realizan a través de la página web www.santacruzcultura.es o la app #SoyCulturaSC. Para grupos y personas con movilidad reducida, la gestión se debe hacer mediante el siguiente mail: soycultura@santacruzdetenerife.es.