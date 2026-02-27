Tenerife, abierto a estudiar un modelo de gestión pública de sus albergues, garantiza su ayuda a las protectoras

Archivo - Pleno del Cabildo de Tenerife - TONY CUADRADO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del consejero de Sector Primario, Valentín González, ha sugerido este viernes un debate que estudie las posibilidades de sostener un modelo de gestión pública en la red de albergues de animales, si bien aclara que la ayuda al centro de El Ravelo, en el Sauzal, quedará "garantizada" después de que su protectora, Adepac, haya denunciado la retirada de su modelo de subvención de acuerdo a la normativa.

"Vamos a garantizar que los animales de Adepac, su seguridad, su salubridad, y su bienestar animal, estén garantizados por el Cabildo de Tenerife. Ya sea de la mano de Adepac o del Cabildo", ha señalado el consejero de Sector Primario en su intervención en el pleno de este viernes, en relación a una moción presentada por el Grupo Socialista, un documento en el que se ha solicitado la declaración de emergencia de las obras necesarias en el establecimiento alojativo, así como la reincorporación de su línea de ayudas directa, la subvención nominativa.

Mientras la moción socialista ha sido rechazada en pleno, los grupos del gobierno (PP y CC) han presentado una enmienda a la totalidad, aprobada por mayoría. El acuerdo instar al Cabildo a estudie y elevar la propuesta de un modelo específico de financiación destinado al refugio de animales de El Ravelo, conforme a la normativa vigente.

La institución también se comprometería a continuar con la ejecución de las obras de mantenimiento y adecuación necesarias para garantizar la correcta funcionalidad de estas instalaciones ubicadas en El Sauzal.

También se ha acordado continuar con los trabajos de creación de una Red Insular de Centros de Protección y Guarda Animal (CPA) para que, junto con la labor que llevan a cabo los Ayuntamientos, los particulares y distintas protectoras de animales, de una respuesta a la situación de abandono de perros y gatos en Tenerife.

LA OPOSICIÓN

Desde Vox, la consejera Ana Salazar ha valorado positivamente el incremento en la partida global del Cabildo para Bienestar Animal, así como el aumento, hasta los 700.000 euros en ayudas a las protectoras a través del régimen de concurrencia competitiva, un modelo que permitirá acceder a las ayudas "en igualdad de condiciones".

En paralelo, ha defendido la importancia de "dar estabilidad, reglas claras y seguridad jurídica" al sistema de financiación de albergues, para que sea "transparente y equitativo": "Las asociaciones trabajan con mayor tranquilidad y la institución gana en credibilidad. Eso es lo que se debe de salir reforzado en este debate".

Por su parte, el PSOE, a través del consejero Javier Parrilla ha afeado la gestión del grupo de gobierno, que si realmente "cree en la continuidad y en la garantía del bienestar animal de los animales" alojados en el albergue de Ravelo, en el Sauzal, "deberían realizarse las obras (que allí precisan) de forma urgente".

"La mayor parte de los gastos ocasionados por este atendimiento se podrían haber ahorrado si se hubiese hecho ya la reforma integral del refugio de Ravelo. Era una reforma en la que se tenía planteada el establecimiento de las mismas condiciones que se tenían en el de Tierra Blanca", ha advertido Parrilla, que ha subrayado la importancia de "equiparar los refugios insulares", de responsabilidad y propiedad insular.

"Es una obligación ineludible del Cabildo mantener a esos animales, y debe de asumir los costes que le plantee la entidad que gestiona ese refugio. Si fuera otra entidad, también lo tendría que hacer", ha agregado el consejero socialista, que ha solicitado en el pleno la reincorporación de la subvención nominativa directa a la protectora de animales Adepac para que la asociación " o deje de existir".

FONDOS EN BIENESTAR ANIMAL

Desde el Grupo de Gobierno, el consejero de Sector Primario , Valentín González (PP), ha insistido que, ante la situación denunciada esta semana por la protectora Adepac, tras la retirada de su subvención nomitativa, "no se quedará en la calle" ningún animal, ni ninguno quedará "desatendido". En ese sentido, ha garantizado el compromiso del Cabildo con el Bienestar Animal, un área que ahora se dotaría de un millón de euros.

"Hemos incrementado la partida (de ayuda a los albergues de la isla) de los 400.000 euros a 700.000 euros, porque entendíamos que era la oportunidad también de dar precisamente esa cobertura a Adepac, asi como a cualquier otra asociación que se incorporara a esta línea de subvenciones", ha argumentado González, que ha recordado que la reformulación de la ayuda a Adepac responde a la "regularización" del procedimiento a la norma.