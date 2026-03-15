Tenerife acoge esta semana el Congreso Nacional 'Notas en Conexión', que analizará las conexiones entre música y ciencia

Acto de presentación de la segunda edición del Congreso Nacional Notas en Conexión, en Santa Cruz de Tenerife - CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Conservatorio Superior de Música de Canarias (CSMC) celebra la próxima semana en Santa Cruz de Tenerife la segunda edición del Congreso Nacional Notas en Conexión, un encuentro que reúne durante tres jornadas a especialistas de distintos ámbitos para analizar las conexiones entre música, ciencia y tecnología y que contará con la asistencia de más de doscientos participantes.

El congreso, que se prolongará durante tres jornadas --del 18 al 20 de marzo-- congrega a intérpretes, investigadores, compositores, tecnólogos y profesionales del sector audiovisual en un programa que combinará ponencias, mesas redondas, comunicaciones científicas, talleres especializados y conciertos, con el objetivo de explorar el "diálogo" entre la creación musical, la investigación científica y las nuevas herramientas tecnológicas aplicadas al sonido.

Según precisa la Consejería de Educación, entre los participantes figuran especialistas como el astrofísico Garik Israelian, la investigadora Almudena Martín Castro, el ingeniero de sonido Miguel Ángel González Fernández, el compositor Zacarías M. de la Riva o la productora Sara López, quienes compartirán sus experiencias en la relación entre ciencia, tecnología y creación musical.

PROGRAMA

Tras la bienvenida institucional, la jornada inaugural comenzará con la ponencia del Garik Israelian 'Cuando Ciencia y Arte Inspiran: Un Viaje del Pasado al Futuro'. Será el paso previo a la mesa redonda 'Ciencia del sonido: física, música y tecnología en diálogo', en la que participarán Garik Israelian, Almudena Martín Castro y Miguel Ángel González Fernández, moderados por Alejandro Togores.

Durante la tarde se presentarán comunicaciones centradas en la relación entre creación sonora y tecnología, con las intervenciones de Jorge Izquierdo, sobre la documentación del proceso de fabricación de un fotosintetizador, y Carmen Hierro, sobre el origen de la visualización de las ondas sonoras a través de las figuras de Chladni. La jornada concluirá con la ponencia de Almudena Martín Castro, titulada 'El misterio del metrónomo de Beethoven'.

El programa del jueves incluye nuevas comunicaciones sobre instrumentos electrónicos de expresión polifónica multidimensional y programación aplicada al análisis musical, a cargo de Felipe Hernández y Miguel Ángel Torres, respectivamente. A continuación, Miguel Ángel González Fernández impartirá la ponencia 'Mastering: la técnica al servicio de los sentidos'.

En la misma jornada, tendrá lugar la segunda mesa redonda que, bajo el título 'Procesos y dispositivos: tecnología al servicio de la composición', reunirá a Sara López Productions, Zacarías M. de la Riva, Oriol Saña, Domingo José Sánchez Gómez y Belén Álvarez Doreste, moderada por Daniel Broncano.

OTRAS ACTIVIDADES

La sesión de tarde se centrará en la dimensión social y creativa de la tecnología musical, con talleres y la ponencia de la Fundación Sifu, E'yeharp: música para la transformación social. La jornada se completará con nuevos talleres, entre ellos El músico como creador artístico, impartido por Beatriz Pomés y Sef Hermans, e Interacciones entre música, cuerpo y luz: sinergias y conexiones algorítmicas, a cargo de Pablo Palacio.

La tercera y última jornada, el viernes, comenzará con las comunicaciones de Basilio Gómez Navarro, sobre el ordenador como instrumento musical, y María Esther Sánchez Hernández, con la intervención 'Musicómica: Música y Genes'.

A continuación, el compositor Zacarías M. de la Riva ofrecerá la ponencia 'El poder invisible de la banda sonora: música, tecnología y emoción en el audiovisual español'. Tras el descanso, Sara López Productions abordará la ponencia Cómo componer bandas sonoras en Twitch. El congreso finalizará con un concierto de clausura y el acto oficial de cierre.