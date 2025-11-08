Archivo - Tenerife acogerá el próximo 13 de noviembre el primer gran encuentro mundial de vinos insulares en El Sauzal - JOAQUIN PONCE DE LEON - Archivo

La Casa del Vino de Tenerife, en El Sauzal, acogerá el próximo 13 de noviembre la 'Island Wine Summit Tenerife 2025', un encuentro profesional que buscará poner en valor la singularidad de los vinos insulares de la mano de algunos de los mayores expertos en vino a nivel nacional e internacional, que divulgarán en una sesión de ponencias y catas exclusivas las peculiaridades de los vinos de diferentes territorios de todo el mundo que se caracterizan por proceder de viñedos plantados en islas y por su calidad.

Esta sesión será la antesala del gran congreso de vinos de islas del mundo que Tenerife acogerá en 2026. El encuentro, organizado por Madrid Fusión, cuenta como promotor institucional al Cabildo a través de Turismo de Tenerife y Vinos de Tenerife, y reunirá a bodegueros, enólogos, sumilleres de prestigio internacional, Masters of Wine (MW), Master Sommeliers (MS) y periodistas especializados, según informa la institución insular en una nota de prensa.

El vicepresidente del Cabildo y consejero de Turismo, Lope Afonso, ha celebrado que la acogida de este primer gran encuentro mundial de vinos insulares en Tenerife refuerza la estrategia insular de promoción internacional, vinculando la marca de la isla "a la excelencia, la sostenibilidad y la autenticidad" de nuestros productos. "El vino es un embajador de nuestra identidad y una herramienta poderosa para diversificar la oferta turística de Tenerife desde la calidad y la experiencia", ha añadido.

El consejero de Sector Primario del Cabildo, Valentín González, ha reconocido que este tipo de eventos "permiten dar a conocer la gran calidad de los vinos de Tenerife, reconocida por profesionales de gran prestigio y por consumidores de todo el mundo". Ha destacado "la importante" labor que realizan los viticultores de la isla, que en base a una gran cualificación y un trabajo en el que la innovación tiene un papel protagonista, consiguen mantener la competitividad en el mercado de los vinos de Tenerife, que en la actualidad, "son una referencia internacional por calidad y excelencia".

SOBRE EL ENCUENTRO

Entre los ponentes del Tenerife Island Wine Summit 2025 está Luis Gutiérrez, una de las figuras más influyentes del vino en el ámbito internacional, especialmente en el mundo del vino español y latinoamericano. Luis Gutiérrez es el catador y corresponsal de España, Portugal, Chile y Argentina para The Wine Advocate, la prestigiosa publicación fundada por Robert Parker. Su trabajo ha tenido un gran impacto en cómo se perciben y valoran los vinos de España en los mercados globales.

Además, Bernat Voraviu, una de las voces más respetadas del vino contemporáneo en España, se suma al plantel de speakers. Su trayectoria pasa por templos del vino como Monvínic, junto a Isabelle Brunet, y actualmente ejerce como sumiller jefe del restaurante Alkimia (1* Michelin, Barcelona).

Rodrigo González, considerado como uno de los mejores sumilleres de España, ofrecerá una de las catas de esta jornada. El sumiller tinerfeño, que comenzó su trayectoria profesional en Tenerife, en el MB Abama, pronto dio el salto a la península para vincularse en el año 2017 al proyecto de Dani García en Marbella.

Junto a ellos, completa el programa François Chartier. Es especialista en aromas de renombre mundial, aclamado por su trabajo pionero en el campo de la gastronomía. Con una carrera que abarca más de tres décadas, Chartier ha revolucionado la forma en que entendemos y apreciamos los sabores, lo que le ha valido el reconocimiento internacional y numerosos galardones.

También contará con la participación de uno de los Master of Wine más reconocidos a nivel nacional y el más joven en conseguir este título, Fernando Mora. Él es además el asesor técnico de esta jornada, coordinando los contenidos. Elaborador de los vinos únicos de Bodegas Frontonio desde 2013, un proyecto de microbodega que persigue recuperar viejas garnachas aragonesas en una zona con escasa estructura productiva. Actualmente compagina este trabajo con la asesoría enológica, las catas y la formación.

Benjamín Lana, director general de Madrid Fusión, liderará este encuentro y el contenido planteado en el mismo. Él será el responsable de la inauguración y el cierre del encuentro, así como presentará el Concurso del Guardián de los Vinos de Tenerife 2026. Lope Afonso Hernández, vicepresidente del Cabildo Insular de Tenerife, estará presente en la inauguración del encuentro.

HACIA EL CONGRESO DE 2026

El próximo 13 de noviembre se celebrará la edición de lanzamiento del congreso que tendrá lugar en 2026. Durante esta destacan varias catas "únicas" que podrán seguir los asistentes al summit: una Cata internacional de vinos insulares, "Gran cata internacional de vinos insulares" con Luis Gutiérrez (The Wine Advocated); una Cata de islas del Mediterráneo, con Bernat Voraviu: "Un mar interior, el Mediterráneo como puente" y una Cata con productores locales de variedades de Tenerife de la mano del sumiller tinerfeño Rodrigo González, titulada "Variedades de ida y vuelta de Tenerife".

Todo ello, pensado para generar un "impacto profundo" en quienes lideran la conversación global sobre vinos y sobre los entornos enológicos, turísticos y agrícolas de los mismos.

Durante el congreso de 2026 se llevará a cabo la elección de esta nueva figura que se convertirá en embajador internacional de los vinos de Tenerife, una iniciativa que busca inspirar a los asistentes y destacar el potencial de los vinos de la isla en el panorama global. Este concurso se convertirá en un catalizador para promover la imagen y el valor de los vinos tinerfeños en las mesas más prestigiosas del mundo.

Los detalles para inscribirse en este concurso, así como los requisitos y plazos se darán a conocer durante la jornada del próximo día 13 de noviembre, de la mano de Benjamín Lana, Fernando Mora y un representante por parte del Cabildo de Tenerife. El summit podrá seguirse online a través de la web de Madrid Fusión: madridfusion.net