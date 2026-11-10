Tenerife activa su PEIN en alerta máxima en las cumbres y en alerta para el resto de la isla ante la llegada 'Charles'

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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha activado el Plan de Emergencias Insular de Tenerife (PEIN) en situación de alerta máxima en las cumbres y alerta para el resto de la isla, a partir de las 20:00 horas de este martes, ante la llegada de la borrasca Charles y las previsiones meteorológicas adversas anunciadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

La previsión apunta a un incremento muy significativo del viento, con rachas máximas que podrían alcanzar los 120 kilómetros por hora en las cumbres e incluso superar los 130 kilómetros por hora.

Asimismo, el frente frío asociado a la borrasca podrá dejar precipitaciones con intensidades de hasta 20 milímetros en una hora, además de avisos por fenómenos costeros en todo el litoral de Tenerife.

ACCESOS AL TEIDE

Como consecuencia, el Cabildo ha establecido una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población:

-Prohibir el acceso al Parque Nacional de El Teide y Corona Forestal, con cierre de las carreteras de acceso a cumbres.

-Prohibir la circulación y acceso a todas las pistas, caminos, senderos, y campo a través, en el interior de los Espacios Naturales Protegidos de la isla ya que existe un elevado riesgo de desprendimientos, caída de árboles e inundaciones.

-Prohibir la estancia en campamentos, zonas de acampada, vivac y área recreativas incluidas dentro de dichos Espacios Naturales Protegidos.

-Dejar sin efecto las autorizaciones emitidas para la realización de actividades (barranquismo, escalada, filmaciones, pruebas deportivas, etc.) dentro de los espacios naturales protegidos.

-Cerrar el acceso al Barranco de Masca y cierre del Barranco del Infierno.

ACTIVIDADES EN EXTERIORES

El Cabildo ha instado a las diferentes consejerías de la Corporación a suspender las actividades al aire libre y recomienda a los ayuntamientos activar sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU), además de adoptar las medidas preventivas que consideren necesarias.

Las restricciones no impiden el acceso y la estancia de titulares o clientes en viviendas, fincas, explotaciones y establecimientos abiertos al público, así como en sus aparcamientos interiores. Cuando el acceso requiera transitar por pistas cerradas por razones de seguridad, deberá consultarse con los agentes de Medio Ambiente de la zona.

La corporación insular mantendrá alertados todos los medios y recursos de emergencia, tanto ordinarios como extraordinarios, ante cualquier posible intervención.

El Cabildo recomienda a la ciudadanía seguir las indicaciones de autoprotección de las autoridades de Protección Civil y evitar desplazamientos y actividades en las zonas afectadas por las restricciones.

Las medidas permanecerán vigentes hasta que una nueva resolución de la Consejería Insular del Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias deje sin efecto las restricciones, una vez hayan cesado las causas que motivaron su adopción y se hayan evaluado los posibles daños.