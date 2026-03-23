Tenerife actualiza el plan de emergencias ante un giro de la borrasca 'Therese' y un aviso naranja por lluvias

Sala del Cecopin del Cabildo de Tenerife - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha actualizado el Plan de Emergencias Insular en situación de alerta desde las 10.59 horas de este lunes ante la llegada de un nuevo fenómeno meteorológico adverso asociado al cambio de trayectoria de la borrasca 'Therese', que afectará de forma generalizada a la isla durante la tarde de este lunes y la madrugada del martes.

La actualización se produce tras el aviso naranja emitido por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) por lluvias que pueden alcanzar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, lo que incrementa el riesgo en diferentes zonas de la isla.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha explicado en una nota que esta actualización responde al cambio de comportamiento de la borrasca, que ha obligado a reforzar las medidas preventivas.

"Estamos ante un giro en la situación meteorológica que puede tener un impacto significativo en la isla. Por eso hemos activado el PEIN en alerta, porque nuestra prioridad sigue siendo la protección de las personas y la anticipación ante cualquier riesgo", ha comentado.

En esa línea, ha insistido en la necesidad de actuar con responsabilidad.

"Pedimos a la ciudadanía máxima prudencia, evitar desplazamientos innecesarios y mantenerse informada por los canales oficiales. La prevención en momentos como este es clave para evitar situaciones de riesgo", ha señalado.

Por su parte, el jefe de Protección Civil del Cabildo, Néstor Padrón, ha señalado que el cambio de trayectoria del sistema meteorológico obliga a mantener un alto nivel de vigilancia.

"El giro de la borrasca implica que tengamos que estar especialmente atentos a la evolución de las lluvias intensas en cortos periodos de tiempo, que son las que pueden generar problemas en barrancos y zonas inundables", señaló.

RECOMENDACIONES

Padrón ha subrayado que todos los recursos están preparados para actuar: "Tenemos activado todo el dispositivo insular y en coordinación con los municipios. Lo fundamental ahora es reducir la exposición al riesgo y seguir las recomendaciones de autoprotección".

Así, el Cabildo ha activado un conjunto de medidas preventivas que incluyen la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluyendo el Parque Nacional del Teide y los espacios naturales protegidos, el cierre del acceso a Punta de Teno y la suspensión de actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia al aire libre, así como aquellas que impliquen desplazamientos entre municipios.

Asimismo, ha recomendado a los municipios la activación de sus respectivos Planes de Emergencia Municipal (PEMU), así como la adopción de medidas preventivas, especialmente en zonas inundables, barrancos y litoral.

Entre las principales recomendaciones se incluyen reforzar la vigilancia en zonas costeras y puntos sensibles al oleaje; revisar infraestructuras como alcantarillado, taludes o redes eléctricas; vigilar cauces de barrancos y zonas con riesgo de inundación y asegurar mobiliario urbano y elementos susceptibles de ser desplazados.

Igualmente a la población se le insiste en evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carreteras, barrancos y zonas costeras y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.

El Cabildo mantiene activados todos los recursos de emergencia y el seguimiento permanente desde el Cecopin, en coordinación con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos.

El operativo permanecerá activo mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población y dar respuesta inmediata a cualquier incidencia.