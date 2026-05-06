Tenerife celebra niveles hídricos "óptimos" en las balsas para afrontar el verano "con garantías"

Reunión del consejero de Sector Primario, Valentín González, con representantes de Asaga - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 6 May. (EUROPA PRESS) -

Las balsas de la isla se encuentran actualmente a un 81,9% de su capacidad total, acumulando más de 4 millones de metros cúbicos de agua de riego, una situación "muy positiva" que responde a la meteorología favorable de los últimos meses, así como a la "eficiencia" en la gestión, y que permitirá afrontar el verano "con garantías".

Así lo ha informado el consejero de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, Valentín González, que se ha reunido recientemente con representantes de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (ASAGA), cuya máxima dirigente es Ángela Delgado, para analizar el estado actual de los recursos hídricos de la isla.

Durante el encuentro, los representantes de ambas entidades han realizado una valoración positiva de los niveles de almacenamiento en las infraestructuras gestionadas por Balsas de Tenerife, concluyendo que "el sector agrario afronta la campaña de verano con seguridad de suministro".

Según los últimos datos técnicos analizados, las balsas de la isla se encuentran actualmente a un 81,9% de su capacidad total, acumulando más de 4 millones de metros cúbicos de agua de riego. Esta situación, calificada como "muy positiva" por el consejero, respondería tanto a la meteorología favorable de los últimos meses como a "la eficiencia" en la gestión de trasvases y captación de recursos.

"Llegar a los meses más cálidos del año con más de 4 millones de metros cúbicos de agua de riego almacenada es la mejor garantía que podemos ofrecer para la estabilidad de nuestras explotaciones agrarias", ha dicho González.

RESPONSABILIDAD

No obstante, el consejero ha realizado un llamamiento a la responsabilidad, ya que "aunque los datos son muy positivos, no se debe bajar la guardia". De este modo, ha defendido la necesidad de seguir haciendo un uso racional y eficiente del agua para consolidar este margen de seguridad durante el resto del año.

Durante la sesión de trabajo con ASAGA, González también ha detallado el progreso de las obras de modernización en infraestructuras clave, y particularmente, hizo referencia a los trabajos de limpieza e impermeabilización que se están llevando a cabo en la balsa de Valle San Lorenzo (Arona).

Ha explicado que estas actuaciones se ejecutan son "fundamentales" para evitar pérdidas y garantizar la estanqueidad de nuestro sistema hídrico, asegurando que "su puesta en funcionamiento será determinante para el futuro del cultivo de la platanera y otros productos locales de la vertiente sur de la isla".