Tenerife creará un programa insular de atención y protección a mascotas de mujeres víctimas de violencia de género

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife promoverá la creación del Programa Insular de Atención y Protección de Mascotas de Mujeres Víctimas de Violencia de Género. La iniciativa busca garantizar la salida segura de las mujeres, evitando el uso de sus animales como instrumento de violencia.

Así, en Comisión Plenaria de Sector Primario, el gobierno insular ha acordado impulsar esta iniciativa, que pretende ofrecer una acogida "temporal y adecuada" para las mascotas, en coordinación con recursos sociales, entidades de bienestar animal y cuerpos policiales, según ha precisado el Cabildo en una nota.

El acuerdo también incluye el compromiso de "impulsar los medios necesarios" para la puesta en marcha y desarrollo del Programa, incluyendo la elaboración del correspondiente protocolo de actuación y el establecimiento de mecanismos de colaboración con ayuntamientos, entidades, clínicas veterinarias y organizaciones especializadas, conforme a la disponibilidad organizativa y presupuestaria.

ADHESIÓN AL SISTEMA ESTATAL

Los programas Viopet y Acopet son iniciativas complementarias dentro del ámbito de la protección animal, ya que trabajan de forma coordinada para ofrecer apoyo y recursos a animales y tutores en situación de vulnerabilidad, actuando desde distintos frentes, pero dentro de la misma red de atención.

Viopet está gestionado por el Observatorio de Violencia hacia los Animales y la Dirección General de Derechos de los Animales y, Acopet, un programa más reciente, está promovido y gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), en colaboración con el Ministerio de Igualdad.

Así, el Cabildo explorará las posibilidades de formalizar la adhesión al sistema Acopet, que fue aprobado en febrero de 2025 por el Ministerio de Igualdad, promovido y gestionado por la Federación Española de Municipios y Provincias.