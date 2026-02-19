AMPL.-Tenerife da "un paso más allá" en su actividad volcánica, pero no hay probabilidad de una erupción a medio plazo - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La actividad volcánica en la isla de Tenerife ha experimentado un "aumento" en los últimos días, registrando desde el pasado 7 de febrero hasta tres enjambres sísmicos --ascendiendo a nueve el total desde 2016, con el último de ellos aún en vigor--, si bien no hay probabilidades de una erupción "a corto o medio plazo".

Así lo ha expuesto el director regional del Instituto Geográfico Nacional, Ithaiza Domínguez, ante los medios de comunicación al término de la segunda reunión de las últimas dos semanas del comité asesor del PEVOLCA, convocada ante la reciente actividad sísmica en la isla de Tenerife.

"La actividad volcánica que venimos registrando desde 2016, con un total de nueve ejambres sísmicos --el último de ellos aún sin finalizar--, ha sufrido un aumento. Obviamente, estamos viendo mayor actividad, pero la probabilidad de una erupción a corto o medio plazo sigue siendo la misma, no ha cambiado", ha dicho.

En ese sentido, y a pesar de que la isla ha ido "un paso más allá" con el aumento de su actividad volcánica en los últimos días, los expertos, ha indicado Ihaiza Domínguez, no observan una "situación similar" a la experimentada con las erupciones en La Palma o en El Hierro, donde previamente hubo una intrusión magmática, evolucionó en profundidad y que, en esos casos, produjo una erupción.

DE "BAJA MAGNITUD"

Sobre los tres ejambres sísmicos recientes, explican los expertos que se tratan de eventos de "baja magnitud", algunos incluso "difíciles de ver". Sin embargo, el último de ellos, registrado este miércoles y que continúa en vigor, cuenta con una amplitud "ligeramente mayor". Sin embargo, ha puntualizado, se tratan en general de eventos "muy pequeños", con magnitudes inferiores a 0.7 y 0.8.

"A partir de una magnitud de 2,5 o superior, aproximadamente, estos terremotos podrían ser sentidos por la población y ya podrían ser preocupantes, si bien estos casos habría que evaluarlos caso a caso", ha advertido Domínguez, que ha remarcado la importancia de "no comparar" siempre con lo ocurrido en las islas de La Palma o El Hierro, ya que se tratan de "sistemas volcánicos también distintos".

"Tenerife tiene un sistema central que complica un poco las cosas. Tenemos una actividad que aguanta en la isla, que se mantiene ahí. Desde que tenemos constancia sabemos que se registran del orden de mil terremotos al año en la zona, cosa que no pasaba en las otras islas", ha puntualizado.

UNA POSIBLE "FASE NUEVA"

En relación a la frecuencia de los últimos enjambres y que, en consecuencia, han generado un "aumento" en la actividad volcánica, el director regional del Instituto Geográfico Nacional la ha definido como una posible "fase nueva", sobre la que se desconoce si se "mantendrá o no en el tiempo", ya que puede ser que pare y que "en bastante tiempo" no se tenga un registro "tan continuo".

"Tenerife, ahora mismo, súper bien monitorizada. Hay más de 100 estaciones de vigilancia entre el IGN, el Involcan y otras instituciones. Y tenemos una cantidad de datos sin precedentes en la isla de Tenerife también. Y eso hace que a lo mejor estemos viendo cosas que hace 15 años no podíamos ver", ha agregado Domínguez.

Asimismo, el director regional del IGN ha subrayado como "importante" que, ante las desinformaciones que circulen en la red, la población acuda a fuentes oficiales: "Tratamos de trabajar para que la gente conozca lo que está pasando dentro de nuestras posibilidades, porque hay que entender que nosotros no tenemos la respuesta 100% de todo. Es ahí cuando, a veces, se generan bulos".