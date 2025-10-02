Tenerife destaca su "liderazgo" en la reducción del paro en Canarias, con 5.400 personas menos en un año

Archivo - Abierto el plazo para solicitar las Becas de Inmersión Lingüística del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha celebrado este jueves que la isla consolide su papel como "motor económico y de empleo" en Canarias al registrar en septiembre de 2025 un total de 62.746 personas desempleadas, 5.425 menos que hace un año y una caída de 2.003 personas respecto al mes anterior.

De este modo, destaca la corporación insular en una nota de prensa, los datos confirman a Tenerife como la isla "que más contribuye a la mejora del mercado laboral" en Canarias, donde el paro se sitúa en 145.373 personas en el conjunto del Archipiélago.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha valorado las cifras, que convierten a "Tenerife en el auténtico motor de empleo de Canarias, con la colaboración entre administraciones, la apuesta por la diversificación económica y el esfuerzo de nuestro tejido empresarial".

Asimismo, ha destacado que la reducción sostenida del paro anime "a seguir reforzando" las políticas activas de empleo, la formación y el apoyo a los sectores estratégicos que están creando oportunidades para la ciudadanía. Ha recordado que la institución continuará impulsando programas de empleo y apoyo a pymes, autónomos y emprendedores para consolidar esta senda positiva: "Nuestro objetivo es que nadie se quede atrás en la recuperación y que Tenerife siga liderando la creación de oportunidades en Canarias".

Por su parte, el consejero de Empleo del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, ha resaltado cómo las cifras reflejan que las políticas de formación, inserción laboral y apoyo al emprendimiento impulsadas "están dando resultados". "Seguiremos trabajando de manera coordinada con los municipios, las empresas y las entidades sociales para garantizar más y mejores oportunidades laborales para la ciudadanía", ha dicho.