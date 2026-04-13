Tenerife se exhibe como "destino premium" ante las agencias de viajes y turoperadores de lujo europeas más relevantes

Visita de agencias y turoperadores de lujo a la isla de Tenerife en el marco del Unique Travel Trade Show - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Tenerife ha recibido este fin de semana a algunas de las agencias de viajes y turoperadores del segmento de lujo más relevantes de Alemania, Austria y Suiza en el marco del Unique Travel Trade Show, un encuentro internacional con el que la isla habría buscado reforzar su posición como destino premium.

Con un centenar de asistentes, el evento reunió también a destacados actores del turismo de alto nivel, entre ellos hoteles de cinco estrellas gran lujo, villas privadas, hoteles boutique y empresas especializadas en servicios exclusivos, según ha precisado el Cabildo tinerfeño en una nota.

Las jornadas, celebradas en el Gran Hotel Taoro de Puerto de la Cruz, incluyeron reuniones profesionales y sesiones de trabajo que permitieron presentar de forma directa la oferta diferencial de Tenerife. De este modo, el objetivo principal ha sido dar a conocer el perfil de cliente al que aspira la isla, fomentar la demanda de turismo de alto valor y despertar el interés por experiencias únicas.

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha celebrado que la celebración 'Unique Travel Trade Show' en Tenerife suponga "una oportunidad clave" para consolidar nuestro posicionamiento como destino premium en los mercados europeos más exigentes.

"Este tipo de encuentros nos permite mostrar, de manera directa, la excelencia de nuestra oferta y fortalecer alianzas con agentes que trabajan con un perfil de cliente de alto valor", ha puntualizado Afonso, que añade cómo "apostar por el segmento premium no solo mejora la competitividad internacional, sino que contribuye a un desarrollo más equilibrado del destino y a la generación de mayor valor para nuestra economía".

"Tenerife cuenta con todos los elementos necesarios para competir en el segmento premium: una oferta alojativa de primer nivel, un entorno natural único y una propuesta experiencial auténtica y diferenciada", ha añadido, por su parte, la consejera delegada de Turismo de Tenerife, Dimple Melwani.

OFERTA TINERFEÑA

Durante el encuentro, Tenerife mostró su amplia oferta dentro del segmento premium: desde una destacada planta alojativa de cuatro y cinco estrellas, considerada entre las más completas de Europa, hasta espacios naturales de gran valor como el Parque Nacional del Teide, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

A ello se suman sus encantadores núcleos históricos, una gastronomía de alto nivel --reconocida con varias estrellas Michelin-- y experiencias exclusivas como el avistamiento de cetáceos, la observación astronómica, el turismo de compras o el bienestar y wellness.

De los cerca de 100 profesionales que participaron en el evento, un grupo selecto de aproximadamente quince agentes ha prolongado su estancia en la isla para conocer de primera mano su oferta premium.

EL SEGMENTO PREMIUM

En términos económicos, el segmento premium continuaría mostrando una evolución positiva. Según el Departamento de Investigación de Turismo de Tenerife, en 2025, los ingresos de los establecimientos de cinco estrellas alcanzaron los 570 millones de euros, lo que supone un incremento del 10 % respecto al año anterior.

Asimismo, el perfil del visitante a la isla refleja un aumento del poder adquisitivo. La renta familiar media de los turistas que visitaron Tenerife el ejercicio pasado se situó en 58.549 euros anuales, un 0,6 % más que en 2024, incremento impulsado por el crecimiento del segmento con ingresos superiores a 75.000 euros, que subió un 3,5 %. Los niveles más altos de renta de los visitantes a Tenerife en 2025 correspondieron al mercado suizo (82.261 euro), seguido del nórdico (67.892 euro), irlandés (67.257 euro) y neerlandés (65.196 euro).

El gasto turístico por persona en la isla ha aumentado paulatinamente año tras año, desde los 1.181,81euro de 2018 a los 1.417,63euro de 2025.