Tenerife invierte 2,8 millones en reforzar servicios de atención al visitante y seguridad en el Teide - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

Esta inversión supone el refuerzo del personal dedicado a labores de seguridad y de atención al visitante, elevando la cifra total de 42, según ha detallado la presidenta insular

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejo de gobierno del Cabildo ha aprobado el encargo a la empresa pública GESPLAN para la ejecución de los servicios de atención al visitante y del servicio transitorio de seguridad en el Parque Nacional del Teide. Así, ascienden a 42 los agentes para servicios de vigilancia, conservación y atención.

El contrato, con un presupuesto total de 2.859.656,44 euros, tendrá una duración de tres años, a contar desde el 3 de octubre de 2025, mientras que el servicio transitorio de seguridad se desarrollará hasta el 3 de marzo de 2026, según ha puntualizado la corporación insular en una nota.

El encargo será financiado con fondos propios del Cabildo y contempla abonos bimestrales, conforme a las certificaciones de los servicios efectivamente prestados.

Para la presidenta Rosa Dávila, esta medida viene a reforzar las labores de control, vigilancia y conservación del corazón de Tenerife. "Estamos trabajando para tener el mejor parque nacional de todo el país y vamos a protegerlo por encima de cualquier cosa", ha añadido.

Detalla Dávila que el objetivo de esta medida es garantizar la continuidad de los servicios esenciales del parque, evitando cualquier interrupción en la atención al público y en las labores de vigilancia, control y conservación de este espacio natural protegido.

Así, la medida responde a la alta afluencia de visitantes que recibe el Parque, la necesidad de mantener la seguridad y bienestar de los visitantes, especialmente en zonas de difícil acceso o riesgo; la importancia de proteger el entorno natural frente a posibles daños o conductas inadecuadas, y la continuidad de los servicios de información, atención y educación ambiental.

DOTACIÓN DE SERVICIOS

El nuevo encargo a GESPLAN contempla además un refuerzo del personal y los medios en el Parque Nacional del Teide para mejorar la atención y la seguridad.

De este modo, en el sendero Telesforo Bravo, se incorporarán dos capataces para reforzar las labores de control y acompañamiento de visitantes. En la zona de Montaña Blanca, se sumará un técnico titulado medio o diplomado en turno de mañana, así como un guarda rural de tarde y otro de noche, garantizando cobertura y supervisión continua en uno de los accesos más transitados del parque.

Asimismo, se refuerzan los equipos itinerantes con la incorporación de cuatro nuevos guardas rurales y un vehículo adicional en el turno de tarde, lo que prevé una vigilancia más eficaz, una mayor capacidad de respuesta ante incidencias y una atención más cercana a los visitantes en distintos puntos del parque.

Esta suma de personal se añade al aumento en la protección del parque nacional, con los 16 nuevos agentes medioambientales ya aprobados destinadas a reforzar la gestión y conservación del Parque.

De estas plazas de agentes medioambientales, ocho corresponden a Agentes de Medio Ambiente, que tendrán su base en el municipio de La Orotava, desde donde coordinarán su labor de vigilancia, control y protección del entorno natural.

OTROS ASUNTOS DE CONSEJO

El Cabildo ha aprobado en consejo de gobierno la adjudicación del contrato para el suministro de 19 remolques equipados destinados a reforzar la capacidad de respuesta ante fenómenos meteorológicos adversos (FMA), como lluvias intensas, incendios forestales, vientos fuertes o deslizamientos.

Estos nuevos remolques estarán equipados con material especializado para intervenciones de emergencia y permitirán mejorar la logística y la movilidad de los equipos de Protección Civil y del personal de emergencias insular en situaciones de riesgo climático o natural.

LoRaWAN

Además, la corporación insular ya ha adjudicado el contrato para desplegar una red insular de sensores y comunicaciones inteligentes, con 1,17 millones de euros y un plazo de ejecución de tres años.

En concreto, este sistema conectará más de 70 antenas y 70 sensores distribuidos por toda la isla, con capacidad de ampliación hasta 120 puntos de conexión, alcanzando una cobertura del 94% del territorio.

Así, los sensores recopilarán información en tiempo real sobre temperatura, humedad, calidad del aire y del agua, niveles de consumo energético o tráfico, facilitando la gestión de recursos naturales y urbanos.

La plataforma permitirá integrar y visualizar todos los datos en un cuadro de mando único, dando soporte a servicios públicos en medio ambiente, movilidad, energía, administración electrónica y emergencias, según explica el Cabildo, que matiza que este se apoyará en infraestructuras ya existentes como el Anillo Insular de Telecomunicaciones y las torres de vigilancia forestal.

CULTURA

El Cabildo ha dado luz verde la prórroga por cuatro años del convenio de colaboración con el Organismo Autónomo de Cultura del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que garantiza la continuidad del servicio de la Biblioteca Pública Municipal Central en el edificio de TEA Tenerife Espacio de las Artes.

Esta prórroga, según el Cabildo, permite mantener un modelo de gestión compartida "eficaz, estable y beneficioso", tanto para la ciudadanía como para ambas administraciones, garantizando el acceso a servicios bibliotecarios en el centro cultural de referencia de la isla.