Tenerife ofrecerá 'Tardes de Película' a cerca de 1000 personas mayores hasta final de año

Tenerife ofrecerá 'Tardes de Película' a mayores de la isla hasta final de año - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer Plan de Atención Integral a las personas mayores de Tenerife, Islénior, continuará desplegándose por el territorio insular con la puesta en marcha del ciclo de cine 'Tarde de Película', que nace con el objetivo de fomentar la socialización y el sentido de comunidad entre las personas mayores de la isla.

En una nota de prensa, el Cabildo tinerfeño especifica que la iniciativa contará con 5 proyecciones en Multicines Tenerife hasta final de año, en el que participarán casi 1.000 mayores de toda la isla.

'Tardes de Película' nace con la vocación de convertirse en un espacio de encuentro de cultura, ocio y el bienestar emocional. "El cine es una herramienta maravillosa, que no solo entretiene, sino que además despierta recuerdos y conecta generaciones", señalan desde la corporación insular.

Esta iniciativa promoverá, por otro lado, el acceso inclusivo a la cultura cinematográfica, a través de la proyección de clásicos adaptados y accesibles, eliminando cualquier barrera física, sensorial o cognitiva, gracias a salas adaptadas, subtítulos, pictogramas y señalética.

Además de las proyecciones, 'Tardes de Película' ofrecerá a los mayores charlas y coloquios participativos, "generando espacios seguros" donde los mayores pueden compartir vivencias y emociones, potenciando su bienestar emocional.

La iniciativa ha contado con la colaboración de las entidades Charlas de Cine y Alda Projects, a quienes ampara una trayectoria amplia en gestión de proyecciones, debates y difusión, e iniciativas vinculadas a la creatividad intergeneracional.