Tenerife se posiciona como "hub atlántico" de control de satélites con un telepuerto que generará más de 100 empleos

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila Mamely, y el presidente de Hispasat, Pedro Duque, durante una visita al Telepuerto Internacional de Arganda del Rey, a 5 de marzo de 2026, en Arganda del Rey, Madrid (España) - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ultima el inicio de las obras de construcción de un telepuerto, junto al Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER) y la empresa tecnológica Arquimea con su filial CanarySat, que convertirá a la isla en un "hub atlántico" de las telecomunicaciones que dará servicio a África, América y Europa en el control de satélites.

El proyecto, que cuenta con fondos europeos y un presupuesto que ronda los 18 millones, creará en una primera fase entre 120 y 140 empleos de alta cualificación de forma directa a la espera de una segunda etapa en la que se pondrá en órbita una red propia de satélites y un centro de control.

Una delegación de la corporación tinerfeña, encabezada por la presidenta, Rosa Dávila, ha visitado este jueves el centro de control de satélites operado por Hispasat en Arganda del Rey (Madrid), uno de los mayores de España.

La presidenta ha destacado que la isla se ha puesto "en el mapa" de los proyectos aeroespaciales con distintas iniciativas, entre ellas la creación de un telepuerto, subrayando que en el primer año ya se desplegarán diez antenas.

En esa línea ha apuntado que se trata de una "infraestructura crítica" porque se está apostando por tener "soberanía" en el campo de las telecomunicaciones, y no solo para los "satélites propios", pues se trabaja en la construcción de una constelación de satélites canarios que será del propio Cabildo de Tenerife, sino que permitirá también tener el control y la observación de la Tierra para observar fenómenos meteorológicos.

Ha reivindicado el modelo de "empleo de calidad" de este proyecto que se va a sumar al "ecosistema" de desarrollo tecnológico de la isla, que ya cuenta con el cable submarino de Canalink, el superordenador del ITER y el centro de datos D-ALiX.

"No solamente se trata de tener los satélites en las distintas órbitas, un centro de control de satélites, un telepuerto, donde anclar toda esa información, sino además, poderlo distribuir, y todas esas condiciones se dan en la isla de Tenerife", ha agregado.

En parecidos términos se ha expresado el consejero de Innovación, Juan José Martínez, quien ha apuntado que el telepuerto se suma a la constelación de satélites de observación ya adjudicada --a la empresa Telespazio Ibérica por 21,2 millones-- para apuntalar un "sector incipiente" en la isla, con más de seis empresas instaladas en el último año y medio vinculadas al ámbito aeroespacial.

A esto suma el "paraguas" que da el Instituto Astrofísico de Canarias (IAC) con su "capacidad de transferencia" y el "esfuerzo" que se realiza en la formación, tanto en el sector universitario con en la Formación Profesional en Tenerife porque va a haber una alta demanda.

No en vano, ha apuntado que el telepuerto y la constelación de satélites, con apoyo del superordenador del ITER y el centro de datos D-ALiX, permiten "cerrar el círculo" y empezar a trabajar en la gestión y procesamiento de datos en los próximos años.

El director general de CanarySat, Antonio Abad, ha dicho que el telepuerto, junto a la constelación propia de satélites, va a permitir aumentar la infraestructura y la capacidad de los operadores y que Tenerife "esté mejor conectado y que haya mayores servicios y mejores servicios en Tenerife", entre ellos, por ejemplo, que satélites "puedan conectar en tiempo real" con la isla.

En ese sentido ha apuntado que se va a generar un "servicio de conectividad seguro" para administraciones públicas, infraestructuras críticas y comunicaciones de las empresas y no duda de que la isla va a jugar un "papel esencial" entre los tres continentes.

Abad no ha obviado el "excelente potencial" de la isla para el desarrollo aeroespacial por su localización geográfica, a lo que suma toda la infraestructura tecnológica derivada del cable submarino, el superordenador y el centro de datos.

PEDRO DUQUE: UNA APUESTA POR LA "MODERNIDAD"

El presidente de Hispasat, Pedro Duque, ha valorado la importancia de un telepuerto para dar "tranquilidad" a todas las comunicaciones y por ello ha valorado la apuesta del Cabildo de Tenerife por la "modernidad" porque muchos servicios que serán "imprescindibles" en el futuro llegarán vía satélite, "no ya tanto de la expansión por tierra de zanjas y cables". "Hay que prepararse para ello", ha indicado.

Duque ha destacado el valor del IAC en Canarias y su "visión" no solo para instalar telescopios sino "hacer mucho más y preparar a la juventud", dando oportunidades a astrofísicos y astrónomos para "utilizar lo que la naturaleza da, que eran los cielos limpios, para desarrollar la sociedad y desarrollar negocios, y muchas empresas que se han beneficiado de eso".

Así, ante la nueva "ola" de necesidades en comunicaciones cree que es un "buen momento" para utilizar el "punto geográfico privilegiado" de Canarias y desarrollar los "negocios que vienen en el futuro".