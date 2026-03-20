Tenerife se prepara para un segundo frente de 'Therese' que afectará al oeste a partir de la tarde

Un árbol cae sobre una carretera en Santa Cruz de Tenerife durante el paso de la borrasca 'Therese' por la isla - POLICÍA LOCAL DE SANTA CRUZ DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

La isla de Tenerife se prepara para recibir un segundo frente asociada a la borrasca 'Therese' que afectará especialmente al oeste y parte del sur de la isla durante la tarde y la noche de este viernes por lo que el Plan Insular de Emergencias se mantiene plenamente operativo.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, quien ha comentado que se esperan "abundantes lluvias" en el oeste y suroeste y algo más atenuadas en el norte y el área metropolitana.

Ha apuntado que las zonas más afectadas serán los municipios de Guía de Isora, Santiago del Teide y Arona, si bien el fuerte oleaje va a empezar a descender, aunque seguirá el aviso naranja por lluvias y vientos.

Ha comentado que el plan de emergencias seguirá activo hasta el sábado pero ya se trabaja con el Gobierno de Canarias y los ayuntamientos para acometer una "desescalada" a partir del domingo y que se levanten parte de las restricciones.

No obstante, ha insistido en lanzar un mensaje de "muchísima prudencia" porque desde la Agencia Estatal de Meteorología se advierte de que aún puede haber precipitaciones fuertes de forma aislada "pero de manera torrencial" en distintos puntos de la isla incluso hasta el próximo martes.

Sobre el balance hasta el momento tras dos días de paso de la borrasca ha indicado que los municipios más afectados han sido Granadilla de Abona, Adeje, Arona y Guía de Isora, y que hay un total de 55 personas en los albergues habilitados en distintos puntos de la isla.

Ha indicado también que está a punto de recuperarse el suministro eléctrico que afectaba a casi 1.000 clientes en Guía de Isora, Adeje y Fasnia, que siguen cerrados los accesos al Teide y que durante la noche se registraron varios desprendimientos en vías de Anaga.

Dávila ha remarcado también el rescate de varias personas que quedaron aisladas por la subida del nivel del mar en Bocacangrejo, en el municipio de El Rosario, y también en El Médano y Los Abrigos, y subrayado que se han acumulado hasta 86 litros por metro cuadrado de lluvia y rachas de viento superiores a los 200 kilómetros por hora en la zona de Izaña.

El jefe de servicio de Protección Civil, Néstor Padrón, ha indicado que este viernes ya se han atendido unas 60 incidencias vinculadas principalmente a caída de objetos, obstáculos y algunos problemas en zonas del litoral relacionados con alguna embarcación, priorizando especialmente la garantía de los suministros básicos.

"Estamos en el ecuador de esta inestabilidad atmosférica, continúa el operativo, durante todo el día de hoy estaremos muy pendientes en la madrugada también tal y como se nos ha indicado en estas reuniones que hemos mantenido y durante todo el día de mañana, con lo cual no bajamos la intensidad del operativo y continuamos prestando este servicio público a protección civil", ha indicado.

El dispositivo está conformado por Bomberos, Brifor, Cruz Roja y el Servicio de Seguridad de Emergencias del Gobierno de Canarias, entre otros.