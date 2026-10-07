Tenerife presenta su candidatura para albergar un telepuerto para la constelación europea de satélites Iris II

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tenerife, a través del Cabildo tinerfeño, ha presentado este septiembre su candidatura para aspirar a albergar un telepuerto para la Constelación Iris II, el programa europeo de comunicaciones seguras por satélite impulsado por la Unión Europea para garantizar su autonomía estratégica y soberanía en el ámbito espacial.

El programa europeo contempla una inversión global superior a 15,6 millones de euros para crear una constelación compuesta por hasta 348 satélites, cuyo lanzamiento se prevé en 2029.

"Tenerife tiene muchas posibilidades de convertirse y de albergar un telepuerto para IRIS II. Una estación terrestre que conectaría esa futura constelación europea con las redes de cable submarino que ya tenemos desplegadas", ha señalado la presidenta insular, Rosa Dávila en acuerdos de consejo de gobierno insular.

El destino será elegido a lo largo del próximo año 2027 por la Comisión Europea, responsable de la convocatoria. La isla canaria competiría con otros dos destinos: la Guayana francesa y las Azores.

La candidatura tinerfeña se apoyaría en el telepuerto que proyecta el ITER y Canarysat en la isla, que cuenta con un presupuesto de más de 18 millones de euros cofinanciados por la Unión Europea. Se concibe como una plataforma abierta a distintos operadores y preparada para trabajar con satélites en distintas órbitas.

"Es lo que constituye la base de nuestra candidatura. Son siete telepuertos la que va a tener IRIS II, y nosotros aspiramos a competir con un telepuerto fuera del territorio continental. Creemos que nuestra candidatura tiene muchas posibilidades", ha señalado Dávila.

La propuesta contaría, además, con el respaldo del tejido empresarial y científico de la isla de Tenerife, así como del Gobierno de Canarias y de la Agencia Espacial Española. "En un momento de enorme incertidumbre desde el punto de vista geopolítico, esta infraestructura vendría a solventar situaciones de emergencia, además de contemplar servicios comerciales", ha añadido Dávila.

La presidenta insular ha destacado la importancia del proyecto para permitir a a Europa "ganar soberanía" en materia de telecomunicaciones. De este modo, una eventual selección de la isla de Tenerife podría generar "una enorme actividad" para los profesionales de las telecomunicaciones, la operación de redes y el mantenimiento especializado en la isla, además de favorecer la participación de proveedores tecnológicos y la llegada de nuevas empresas.