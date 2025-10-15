Tenerife presume de sus resultados "medibles" en movilidad al ecuador del mandato, con más de 150 medidas en marcha

Archivo - Pleno del 'Debate sobre el Estado de la Isla' - TONY CUADRADO - Archivo

Rosa Dávila celebra en pleno que la isla cuente con una hoja de ruta "realista, consensuada y con ficha presupuestaria", a través de su Plan Insular de Movilidad Sostenible

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha celebrado este miércoles en un pleno extraordinario monográfico de movilidad que la isla cuenta con una hoja de ruta "realista, consensuada, con ficha presupuestaria", que supera los 5.000 millones de euros, y que está aferrada a un "compromiso" total de instituciones y agentes implicados.

"Son más de 150 medidas las ejecutadas o en marcha en cuatro puntos cardinales. Los tinerfeños pueden estar orgullosos de este esfuerzo que realizamos, que es un trabajo conjunto de la sociedad", ha señalado la presidenta, que ha disgregado los resultados de esas primeras medidas tomados en sus primeros meses de mandato.

"Tenemos resultados muy importantes", ha celebrado Dávila, que ha celebrado que estos logros empiecen tomar forma ya en los puntos críticos de la isla, dando mayor fluidez al tráfico en la TF-1 y TF-5, como la puesta en marcha de carriles directos en glorietas y otras infraestructuras relevantes.

De este modo, con los carriles directos a la rotonda de San Isidro, en el sur de la isla, la reducción de tiempo se eleva ya un 15%, y en determinados horarios y días de retenciones, esta asciende al 30%.

Mientras, en el norte de la isla, en la TF-5, el trayecto entre el Puerto de la Cruz y La Laguna, en parte gracias al escalonamiento de entrada de estudiantes establecido con la Universidad de La Laguna, se ha logrado reducir el tiempo de trayecto entre un 10 y 18% en horario de mañana, retirando 111.000 vehículos anuales.

Dávila, que ha presumido de datos "efectivos y medibles" ya en el ecuador de su mandato, ha incidido en el "crecimiento espectacular" de número de usuarios únicos en estos dos últimos dos años y medio, alcanzando un total de 120.000 nuevos usuarios, un 39% más. "Queremos instar al Gobierno de España a que mantenga la política de gratuidad (en el transporte público), al menos en lo que llegan los sistemas ferroviarios", ha indicado la presidenta, que ha afeado los retrasos del Estado en estos recursos, obligando al Cabildo a anticiparlos.

El grupo de gobierno ha celebrado contar con una flota de las "más modernas y sostenibles" de España, de cara a alcanzar el objetivo de 3 años de media en antigüedad. Así, en este mandado, han asegurado, se han llevado a cabo "una de las mayores inversiones de su historia, con 130 milones de euros", lo que supone una apuesta "firme y decidida" por el transporte público en una isla con los "índices de motorización más altos del mundo".

"Son más de 150 medidas ya ejecutadas o en marcha en los cuatro puntos cardinales. Los tinerfeños pueden estar orgullosos de este esfuerzo que realizamos, un trabajo conjunto de la sociedad tinerfeña", ha señalado.

INFRAESTRUCTURAS

La presidenta insular ha precisado que si bien al Gobierno de Canarias le corresponde el desarrollo de grandes infraestructuras en la isla, la institución insular ha abordado aquellas que se le permiten en el marco de sus competencias, operando y localizando "10 glorietas o nodos críticos en el trayecto", como la que da acceso al Polígono de Güímar, un proyecto en marcha para tratar de solventar el tráfico en horas punta.

"El Cabildo también ha trabajado intensamente con el Gobierno regional en licitar el tercer carril entre Guamasa, en La Laguna, y el Aeropuerto de Los Rodeos. El Gobierno de Canarias asumió su financiación, y hace una semana el proyecto era aprobado, con 66 millones de euros de inversión y 35 meses de ejecución", ha señalado Dávila en relación a uno de los proyectos fundamentales.

Rosa Dávila ha señalado, ademas, otras de las medidas que ha supuesto un cambio "medible y eficaz" en la movilidad de la isla: el convenio con la Universidad de La Laguna para mejorar las decisiones en la materia, a través de la Cátedra y la promoción del escalonamiento en los horarios de entrada a un total de 13 facultades. Ha aprovechado para desmentir intercambio económico alguno, ya que la Universidad está "comprometida" con la causa.

"Han sido 2.700 estudiantes menos los que ahora, en lugar de trasladarse en hora punta, lo hacen más tarde, aliviando en un 15% el tráfico en la zona", ha añadido.

Un plan que, ha proseguido, se refuerza con las líneas lanzaderas desde el norte y sur de la isla. Asimismo, de enero a junio, se han transportado a unos 25.000 pasajeros, colaborando en esa reducción de trayecto de entre el 10 y 18 % entre el Puerto de la Cruz y La Laguna a primera hora.

"Y a la vuelta, a las 15:00, se ha mejorado en un 6%", ha dicho.

Y estas medidas se unen a otras propiciadas a nivel comarcal, como las guaguas a demanda, que movilizan pasajeros de medianías a principales nodos de transporte para colaborar con la retirada de vehículos privados, y la descentralización de servicios hospitalarios, al norte y sur, en colaboración con el Ejecutivo regional, mejorando la dotación de estos complejos y reduciendo, a su vez, los viajes anuales al HUC en 140.000.

Pero la mejora de la movilidad en la isla, ha continuado la presidenta, también pasará por la reactivación reciente de los proyectos ferroviarios en norte y sur, iniciativas que estaban "paralizadas y estancadas" en el anterior mandato socialista. Así, ha celebrado la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible, "reconociendo a los trenes como infraestructuras de interés ferroviario del Estado".

LA OPOSICIÓN: UNA POLÍTICA "DE TITULARES"

Desde el Grupo Mixto, Salazar (Vox) ha lamentado la falta de "respuesta eficaz y duradera" ante un debate "viejo" y que es símbolo de la "ineficacia" de la política insular. "Tenerife también lleva años atascado en un tráfico físico y político", ha puntualizado la consejera de Vox, que ha lamentado "la cadera de errores" y la dejación institucional que se hereda desde el gobierno insular socialista, "acumulando" planes "sin resultados".

"Según los registros del propio Cabildo --ha argumentado la consejera-- , el conjunto de datos de intensidad diaria de tráfico del 2025 muestra que, en muchas estaciones de aforo, los volúmenes de tráfico siguen siendo altísimos, similares o mayores que hace tres o cuatro años", ha agregado Ana Salazar, que ha solicitado que se publique un informe trimestral con indicadores claros sobre la reducción del tiempo supuestamente consolidada.

El Grupo Socialista, a través de su portavoz, Aaaron Afonso, ha criticado la "política de titulares" en este mandato y ha afeado a la presidenta insular, Rosa Dávila, de superar "con creces" su promesa de solventar las colas de la isla en "90 días". Ha invitado a la dirigente insular a pisar "la calle" y palpar una "realidad": "La situación de colapso está peor, no solo en el norte y sur, sino en las carreteras comarcales", ha añadido.

Ha criticado al Gobierno insular de anunciar "pero no poner en marcha", ejemplificando, con todo ello, esa obra "que todos sabrán que lleva el récord en la isla de Tenerife de visitas institucionales" -en referencia al anillo peatonal de Padre Anchieta, que aún se ultima en el municipio de La Laguna, y diseñada para aliviar el tráfico en la zona-- y que, "cada vez que hablamos de ella, se retrasa" su salida adelante como infraestructura.

Afonso ha afeado además que la celebración del servicio de transporte público en las islas colisione con el retrato real, y es que "no está habiendo un servicio público de calidad", con falta de puntualidad en las guaguas, que operan "llenas" y dejan, en ocasiones, a pasajeros sin la oportunidad de subirse a ellas, a lo que se le suma una huelga de "18 meses" en los trabajadores del Tranvía en lucha por sus condiciones laborales.