Tenerife recibe los 37,1 millones del Estado para cubrir parte del coste la gratuidad del transporte en la isla en 2025

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en rueda de prensa por acuerdos de Consejo de Gobierno Insular - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno del Cabildo de Tenerife ha tenido conocimiento este miércoles de la recepción de una subvención de 37,1 millones de euros del Gobierno de Canarias, y procedente de la Administración General del Estado, para mantener la medida de gratuidad total en los abonos y títulos multiviaje del transporte público terrestre en toda la isla durante 2025.

Así lo ha informado la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en rueda de prensa de Consejo de Gobierno, donde ha detallado lo destinado desde la corporación insular a la gratuidad del transporte público, un total de 160 millones de euros en tres años, desde su puesta en marcha en el 2023, lo que supone un 53,3% del total invertido, ya que el resto proviene mayormente del Estado.

En este contexto, desde 2023 a 2025, más de 288 millones de pasajeros se han beneficiado de esta medida, que no solo habría favorecido a miles de usuarios, sino que habría tenido un impacto directo en la reducción de la congestión vial.

La presidenta del Cabildo ha defendido que la gratuidad garantiza que Tenerife "siga avanzando hacia una movilidad más limpia, más accesible y más justa", por lo que ha apuntado que "la gratuidad del transporte para usuarios frecuentes no es solo una ayuda económica, sino una apuesta estratégica por un modelo de isla más sostenible".

Además, ha recordado que la nueva Ley de Movilidad Sostenible aprobada a finales de 2025, permite garantizar la continuidad de la gratuidad del transporte también para el año 2026.

SOBRE EL ABONO

En cuanto a los 37,1 millones de euros recibidos ahora, destacar que no representan la totalidad de la financiación de 2025 que se concede para la gratuidad del transporte público, sino únicamente el 65% de los 57 millones que corresponden a esa anualidad. El 35% restante se abonará en 2026, una vez que se disponga del crédito correspondiente tras la liquidación de la ayuda concedida a Canarias.

La subvención de 37 millones de euros será distribuida entre los operadores Transportes Interurbanos de Tenerife (TITSA) y Metropolitano de Tenerife (MTSA), compensando los menores ingresos generados por la gratuidad de los títulos, así como los gastos derivados de la implementación y gestión de la medida.

La subvención se repartirá de la siguiente manera: 24.801.811,79 euro para TITSA y 12.366.848,76 euro para MTSA.

Los títulos que se beneficiarán de la gratuidad son los de Bono Residente Canario, Abono Joven Insular, Abono Senior y Abono Discapacidad Mensual.