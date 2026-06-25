Tenerife registra más de un centenar de pequeños terremotos en las últimas 24 horas, aunque sin riesgo de erupción

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado un nuevo repunte de la actividad sismo-volcánica bajo la isla de Tenerife desde la madrugada de este jueves, con más de 100 eventos registrados --24 de ellos localizados-- en las últimas 24 horas, principalmente al oeste de Las Cañadas del Teide.

Los epicentros se concentran en Guía de Isora y Vilaflor de Chasna, a profundidades de entre 10 y 16 kilómetros bajo el nivel del mar, y con una magnitud máxima de 2 en la Escala de Richter, si bien los eventos no sentidos por la población.

El IGN precisa que se han registrado distintos tipos de señales, predominando los eventos híbridos, junto con sismos volcano-tectónicos y de baja frecuencia.

La señal es compatible con la "circulación e interacción de fluidos magmáticos en profundidad", apunta, al tiempo que reconoce que este episodio es similar a los registrados en meses anteriores y no implica un aumento del riesgo eruptivo a corto o medio plazo.

En esa línea detalla que mantiene una vigilancia continua en la isla con más de 100 estaciones y equipos para el seguimiento en tiempo real de la actividad volcánica y que los datos son provisionales y susceptibles de ser actualizados.