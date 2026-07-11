Tenerife rinde homenaje el próximo viernes a Francisco Muñoz Serrano, primera víctima mortal de la dictadura en la isla

Tenerife rinde el próximo viernes homenaje a Francisco Muñoz Serrano, primera víctima mortal de la dictadura en la isla - ASOCIACIÓN PARA LA MEMORIA HISTÓRICA TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife (ARMHT) celebrará el próximo 18 de julio, a las 17:00 horas, un acto de homenaje a Francisco Muñoz Serrano, primera víctima mortal de la dictadura en Tenerife, en la capital tinerfeña.

El acto tendrá lugar en la esquina de la calle del Castillo con la calle Cruz Verde, en Santa Cruz de Tenerife, lugar donde fue abatido el cabo de la Guardia de Asalto durante las primeras horas del golpe de Estado de 1936, según ha informado el colectivo en una nota.

La iniciativa pretende recuperar la memoria de quien está considerado como la primera víctima mortal de la dictadura franquista en Tenerife. Muñoz Serrano, que perdió la vida en la tarde del 18 de julio de 1936, cuando junto a otros compañeros de esta fuerza de seguridad, intentaba liberar al gobernador civil de la provincia, retenido por los militares sublevados tras el inicio del golpe de Estado contra la Segunda República.

Noventa años después de aquellos hechos, la Asociación considera "necesario" recordar este episodio como el comienzo de "una etapa de violencia y represión que se saldó con decenas de ejecuciones, desapariciones forzadas, encarcelamientos y miles de detenciones" de personas cuya única vinculación era "su compromiso con organizaciones políticas, sindicales, sociales o culturales defensoras del orden constitucional republicano".

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La Asociación ha realizado un llamamiento público para localizar a familiares de Francisco Muñoz Serrano, ya que gracias a los trabajos del investigador Pedro Medina Sanabria, señala la Asociación que se ha podido confirmar que sus hijos permanecieron en Tenerife, sufriendo las duras consecuencias de la muerte del cabo.

La presidenta del colectivo, Mercedes Pérez Schwartz, apela a la ciudadanía, y a representantes de instituciones, organizaciones sociales, culturales y memorialistas, a participar en este acto de recuerdo y reconocimiento. "Francisco fue el primero de muchos, en un momento en el que una parte de la política defiende borrar la memoria de las víctimas y blanquear la dictadura, su imagen y su memoria servirá para recordar a todos los que vinieron después y reclamar a las autoridades mayor empatía con esta causa", ha señalado.

La presidenta de la ARMHT recuerda que "la memoria democrática no persigue reabrir heridas, sino contribuir al conocimiento de nuestra historia, reconocer la dignidad de quienes sufrieron la violencia y la represión y fortalecer los valores de libertad, justicia y convivencia sobre los que se sustenta nuestra democracia".

La elección del 18 de julio como fecha del homenaje responde precisamente al propósito de resignificar una jornada que durante décadas estuvo asociada a la exaltación de la dictadura y convertirla en "un día de recuerdo a sus víctimas". Para la Asociación, recuperar la historia de Francisco Muñoz Serrano supone "rescatar del olvido a quien perdió la vida defendiendo la legalidad democrática" en las primeras horas del golpe militar y rendir homenaje "a todas las personas que padecieron la represión franquista en Tenerife".

Con este acto, la Asociación busca reafirmar su compromiso con la investigación, la divulgación y la reparación moral de las víctimas de la dictadura. Considera que recordar estos hechos es "un ejercicio de responsabilidad cívica y un deber" con las generaciones presentes y futuras, para que episodios de ruptura del orden constitucional y de vulneración de los derechos humanos "no vuelvan a repetirse".