Labores de mantenimiento de un fast ferry de Balearia en el dique seco de Tenerife Shipyards - TENERIFE SHIPYARDS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El astillero Tenerife Shipyards del puerto de Santa Cruz de Tenerife ha atendido esta semana en sus instalaciones el primer buque de pasaje que opera en Canarias, el 'fast ferry' de alta velocidad Pepita Castellví, perteneciente a la flota de Baleària.

La maniobra de varada exigió un cálculo de ingeniería naval específico debido a la arquitectura multicasco de la nave ya que a diferencia de un monocasco tradicional, el trimarán no puede descansar sobre una línea convencional de apoyo, recoge una nota de la compañía.

Así, el equipo técnico diseñó una cuna de picaderos a medida, configurando de manera milimétrica la altura y posición de los bloques de sustentación para transferir y repartir las toneladas de peso en seco entre el casco central y los dos patines laterales (outriggers), evitando cualquier deformación o punto de tensión sobre la estructura de aluminio naval.

La maniobra náutica se ejecutó con un control exhaustivo de los calados de entrada en la dársena, seguido de un proceso de vaciado y achique del dique seco completado en menos de tres horas para asentar el buque en posición de trabajo.

La intervención mecánica se centró en la planta propulsora del trimarán, basada en cuatro hidrojets (chorros de agua orientables) en sustitución de las hélices sumergidas convencionales.

Los especialistas del astillero procedieron a la apertura de las toberas, limpieza de túneles hidrodinámicos, inspección y equilibrado dinámico de los rotores impulsores (impulsores), cangilones reversibles.

La nave, junto a la sustitución integral de los sellos mecánicos y retenes del sistema hidráulico de gobierno y marcha atrás (construida por el astillero australiano Austal en 2015), cuenta con 102 metros de eslora y 27 metros de manga, alcanzando velocidades de hasta 35 nudos con capacidad para 870 pasajeros, 250 vehículos y 190 metros lineales de carga rodada.

PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Todas las fases de la parada técnica se desarrollaron bajo protocolos de prevención de riesgos laborales enfocados a trabajos en altura en los costados de los cascos, accesos a espacios confinados en tanques y maniobras con grúas de gran tonelaje.

En materia medioambiental, el astillero aplicó barreras de contención, sistemas de aspiración de partículas y monitorización continua para blindar la calidad del aire y evitar emisiones al entorno portuario.

La complejidad de los trabajos ha situado al dique seco como referencia técnica en el archipiélago, atrayendo visitas programadas de docentes de formación profesional marítimo-pesquera e industrial interesados en conocer sobre el terreno los procesos de varada multicasco, mantenimiento de hidrojets y mecánica naval avanzada, señala Tenerife Shipyards.

El buque, que rinde homenaje a Pepita Castellví --oceanógrafa pionera y directora de la primera base española en la Antártida entre 1989 y 1993--, dispone de salones con butacas ergonómicas Keyton reclinables de piel con conexión USB, dos zonas exclusivas, área infantil, doble espacio de cafetería, tienda, servicios adaptados para mascotas y conectividad satelital Starlink.

La previsión técnica marca que el 'Pepita Castellví' permanezca en dique hasta el próximo lunes y regresará de inmediato a su operativa comercial para enlazar Los Cristianos, San Sebastián de La Gomera y Santa Cruz de La Palma.