Tenerife, en situación de alerta por lluvias a partir del mediodía de este domingo

Archivo - Calle de La Laguna durante un episodio de lluvia - AYUNTAMIENTO DE LA LAGUNA - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Emergencias, ha declarado la situación de alerta por lluvias en la isla de Tenerife, a partir de las 12:00 horas de este domingo.

Esta decisión se adopta de acuerdo con la información facilitada por la Agencia Estatal de Meteorología junto a otras fuentes disponibles y en aplicación del Plan Específico de Emergencias de Canarias por Riesgos de Fenómenos Meteorológicos Adversos (PEFMA), según ha recordado el departamento regional en una nota.

Mientras esta situación afectará al área metropolitana de la isla de Tenerife, las islas de El Hierro, La Palma, La Gomera y el resto de la isla de Tenerife permanecerán en situación de prealerta por lluvias. Además, para la isla de Gran Canaria se declarará igualmente la situación de prealerta.

SE PROLONGARÁ AL LUNES

Las últimas previsiones meteorológicas apuntan a una mayor intensidad de las precipitaciones durante el domingo en Tenerife, especialmente en el área metropolitana, donde la Aemet ha establecido un aviso naranja por hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora, entre las 12.00 horas del domingo y el lunes 2 de noviembre.

Además, también existe riesgo de acumulaciones significativas de precipitación en un periodo de 12 horas, para esta misma zona. En el resto de las islas occidentales y en el norte de Gran Canaria podrán registrarse chubascos localmente fuertes durante el domingo, con una distribución espacial e intensidad variables.

Durante el lunes, 2 de noviembre, se prevé que continúe la inestabilidad en La Palma, El Hierro, La Gomera y Tenerife, con posibilidad de precipitaciones localmente fuertes, especialmente entre las 00:00 y las 18:00 horas.

No se espera, en principio, una extensión significativa del episodio hacia las islas orientales, mientras que en Gran Canaria la mayor probabilidad de afectación se concentra durante el domingo 1 de noviembre.