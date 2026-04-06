Tenerife suma 20 nuevos agentes medioambientales para reforzar vigilancia, control y conservación en espacios naturales

Presentación de los 20 nuevos agentes medioambientales del Cabildo de Tenerife - TONY CUADRADO

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife incorpora esta semana a 20 nuevos Agentes de Medio Ambiente que, superado el proceso selectivo, pasarán a desempeñar funciones como funcionarios de carrera en el ámbito de la vigilancia, el control y la conservación del entorno natural.

Con estas incorporaciones, se busca mejorar la cobertura de vigilancia y seguimiento ambiental en los espacios naturales protegidos y en el conjunto del territorio, en el marco de una estrategia de fortalecimiento del cuerpo de agentes que desarrolla desde hace más de dos años y medio, según detalla el Cabildo.

Uno de los principales ámbitos de actuación es el Parque Nacional del Teide, donde la plantilla de agentes se verá incrementada, pasando de 2 a 11 efectivos.

Las incorporaciones permitirán, además, realizar un reparto "más homogéneo" de los efectivos en toda la isla, reforzando la presencia en diferentes zonas y mejorando la capacidad de actuación ante distintas situaciones, incluidas emergencias en el medio natural.

PRIMERA FASE

Esta actuación constituye una primera fase de ampliación de la plantilla, que se completará con nuevas incorporaciones a través de la lista de reserva, con el objetivo de cubrir bajas, jubilaciones y otras necesidades del servicio.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que hoy se da "un paso importante" en la protección de espacios naturales, reforzando la presencia de la administración sobre el territorio y "mejorando" la capacidad de respuesta ante los retos actuales. Ha subrayado que "el Teide es la joya de la corona de Tenerife y requiere una atención permanente y a su altura".

"No solo estamos ampliando la plantilla, sino también mejorando la calidad del servicio, con formación especializada y el desarrollo de nuevas herramientas que permiten una gestión más eficaz y adaptada a las necesidades actuales", ha agregado, por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez.

En este sentido, en los próximos días se pondrá en marcha un programa de formación dinámico y técnico para las nuevas incorporaciones. Este programa abordará protocolos de actuación, tareas internas, desarrollo de herramientas digitales, especializaciones y otros aspectos del trabajo, y será impartido por personal técnico y agentes especialistas en cada materia.

En paralelo, el Cabildo informa que trabaja en el desarrollo de unidades especializadas que permitan mejorar la eficacia del servicio. Actualmente ya se encuentran operativas la Unidad de Delitos Ambientales y Coordinación con la Fiscalía, encargada de la actuación en materia de policía judicial, y la Unidad de Vigilancia Ambiental Digital, centrada en la detección y tramitación de denuncias por ilícitos ambientales en Internet y redes sociales.

NUEVAS UNIDADES

Asimismo, el Cabildo tinerfeño prevé la creación de nuevas unidades especializadas, como la Brigada de Investigación de Causas de Incendios Forestales, la Unidad de Flora y Fauna y una Unidad Canina para la detección del uso ilegal de venenos, entre otras.

Recuerda el Cabildo que los Agentes de Medio Ambiente desempeñan un papel fundamental como policía administrativa y judicial en el ámbito medioambiental, constituyendo el eslabón más cercano en la conservación de la naturaleza insular. Su labor resulta clave en la gestión de los espacios naturales protegidos como en la respuesta ante emergencias, incluyendo incendios forestales, nevadas, inundaciones o rescates, donde actúan como mandos intermedios.